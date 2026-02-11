Υπό στενή επιτήρηση η Αθήνα για τα κονδύλια κατάρτισης – Τα «καμπανάκια» της Kομισιόν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε καθεστώς αυστηρής παρακολούθησης από τις Βρυξέλλες εισέρχεται η Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης).
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση, σε συνδυασμό με τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων upskilling, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου που θέτουν την Αθήνα σε θέση απολογούμενου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος 2026), η Κομισιόν προχώρησε σε μια κίνηση-ματ, απορρίπτοντας 7 από τις 22 προτεινόμενες δράσεις κατάρτισης, ενώ έθεσε τις υπόλοιπες 15 υπό «στενή παρακολούθηση». Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Αθήνα είχε ήδη τεθεί υπό προειδοποίηση λόγω της έλλειψης ενός στιβαρού πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων.
Οι Βρυξέλλες ζητούν πλέον επιτακτικά από την ελληνική κυβέρνηση:
Η ένταση της επιτήρησης κλιμακώθηκε μετά τις πρόσφατες εισαγγελικές έρευνες σχετικά με τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης. Η υπόθεση που εμπλέκει στελέχη κοινωνικών εταίρων και ιδιωτικές εταιρείες για υπεξαίρεση κονδυλίων λειτούργησε ως «καμπανάκι» για τους Ευρωπαίους ελεγκτές, οι οποίοι διαπιστώνουν δομικά κενά στον τρόπο που το Δημόσιο ελέγχει τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).
Το μεγάλο άγχος της Κομισιόν αφορά την εποχή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συντηρήσει ένα ποιοτικό σύστημα κατάρτισης χωρίς τη «γενναία» έκτακτη χρηματοδότηση, αποφεύγοντας τις παθογένειες του παρελθόντος.
Η στενή επιτήρηση της Αθήνας (2026) συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη αυστηρών μεταρρυθμίσεων. Η Κομισιόν ζητά πλέον «αποδείξεις» ότι τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο.
1.Σύνδεση Πληρωμής με την Πιστοποίηση και την Απασχόληση
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το μοντέλο χρηματοδότησης. Πλέον, οι πάροχοι κατάρτισης (ΚΕΚ) δεν θα πληρώνονται απλώς για την «παρουσία» των εκπαιδευόμενων. Η Κομισιόν επιβάλλει:
2. Ανεξάρτητοι Αξιολογητές και “Blacklist”
Η Αθήνα υποχρεούται να θεσπίσει ένα σύστημα ανεξάρτητης αξιολόγησης για όλα τα προγράμματα.
3. Ψηφιακός Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο
Για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος με “φαντάσματα” εκπαιδευόμενους, η Κομισιόν απαίτησε:
4. Εστίαση σε “Πράσινες” και “Ψηφιακές” Δεξιότητες
Η Κομισιόν “έκοψε” παλαιομοδίτικα προγράμματα (π.χ. γενικές διοικητικές δεξιότητες) και ζητά το 70% των πόρων να κατευθύνεται αποκλειστικά σε:
Η επιτυχία αυτών των αλλαγών μέχρι το τέλος του 2026 θα κρίνει αν η Ελλάδα θα λάβει την επόμενη δόση των διαρθρωτικών ταμείων ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπη με πάγωμα πόρων.
Διαβάστε επίσης:
«Αλμυρή» η φετινή Τσικνοπέμπτη – Ράλι ανόδου έως και 34% στα κρέατα
Μπλοκάκι και φόρος: Πότε αντιμετωπίζεται ως μισθός και πότε οδηγεί στο τεκμαρτό σύστημα
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.