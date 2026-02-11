Υπό στενή επιτήρηση η Αθήνα για τα κονδύλια κατάρτισης – Τα «καμπανάκια» της Kομισιόν

Σε καθεστώς αυστηρής παρακολούθησης από τις Βρυξέλλες εισέρχεται η Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης).

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση, σε συνδυασμό με τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων upskilling, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου που θέτουν την Αθήνα σε θέση απολογούμενου.

Το «Μπλόκο» σε Δράσεις και η Στενή Παρακολούθηση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος 2026), η Κομισιόν προχώρησε σε μια κίνηση-ματ, απορρίπτοντας 7 από τις 22 προτεινόμενες δράσεις κατάρτισης, ενώ έθεσε τις υπόλοιπες 15 υπό «στενή παρακολούθηση». Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Αθήνα είχε ήδη τεθεί υπό προειδοποίηση λόγω της έλλειψης ενός στιβαρού πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων.

Οι Βρυξέλλες ζητούν πλέον επιτακτικά από την ελληνική κυβέρνηση:

Γενικό και ειδικό σχέδιο διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των παρεμβάσεων.

Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για τη διαφανή παρακολούθηση των συμμετεχόντων.

Σύνδεση της χρηματοδότησης με τα αποτελέσματα, δηλαδή την πραγματική ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το Σκάνδαλο που Επέσπευσε τους Ελέγχους

Η ένταση της επιτήρησης κλιμακώθηκε μετά τις πρόσφατες εισαγγελικές έρευνες σχετικά με τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης. Η υπόθεση που εμπλέκει στελέχη κοινωνικών εταίρων και ιδιωτικές εταιρείες για υπεξαίρεση κονδυλίων λειτούργησε ως «καμπανάκι» για τους Ευρωπαίους ελεγκτές, οι οποίοι διαπιστώνουν δομικά κενά στον τρόπο που το Δημόσιο ελέγχει τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Η Επόμενη Μέρα: Το Στοίχημα του 2026

Το μεγάλο άγχος της Κομισιόν αφορά την εποχή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συντηρήσει ένα ποιοτικό σύστημα κατάρτισης χωρίς τη «γενναία» έκτακτη χρηματοδότηση, αποφεύγοντας τις παθογένειες του παρελθόντος.

Οι 4 Πυλώνες των Αλλαγών: Τι Επιβάλλει η Κομισιόν στην Αθήνα

Η στενή επιτήρηση της Αθήνας (2026) συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη αυστηρών μεταρρυθμίσεων. Η Κομισιόν ζητά πλέον «αποδείξεις» ότι τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο.

1.Σύνδεση Πληρωμής με την Πιστοποίηση και την Απασχόληση

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το μοντέλο χρηματοδότησης. Πλέον, οι πάροχοι κατάρτισης (ΚΕΚ) δεν θα πληρώνονται απλώς για την «παρουσία» των εκπαιδευόμενων. Η Κομισιόν επιβάλλει:

Πληρωμή βάσει αποτελέσματος: Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού καταβάλλεται στον πάροχο μόνο εάν ο ωφελούμενος πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Bonus απασχόλησης: Εξετάζονται ρήτρες που θα επιβραβεύουν τα ΚΕΚ των οποίων οι απόφοιτοι βρίσκουν εργασία εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Ανεξάρτητοι Αξιολογητές και “Blacklist”

Η Αθήνα υποχρεούται να θεσπίσει ένα σύστημα ανεξάρτητης αξιολόγησης για όλα τα προγράμματα.

Ποιοτικός έλεγχος: Τα προγράμματα δεν εγκρίνονται πλέον “μαζικά”, αλλά περνούν από φίλτρο ποιότητας ως προς το περιεχόμενό τους.

Κυρώσεις: Ζητείται η δημιουργία μιας “μαύρης λίστας” για παρόχους που εμφανίζουν εικονικές καταρτίσεις ή χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, αποκλείοντάς τους από μελλοντικά κονδύλια.

3. Ψηφιακός Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο

Για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος με “φαντάσματα” εκπαιδευόμενους, η Κομισιόν απαίτησε:

Μητρώο Ωφελούμενων: Ένα κεντρικό, ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης (μέσω ΔΥΠΑ) που θα καταγράφει την πρόοδο κάθε συμμετέχοντα.

GPS/Biometrics: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητείται η χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας ή της ενεργού συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση.

4. Εστίαση σε “Πράσινες” και “Ψηφιακές” Δεξιότητες

Η Κομισιόν “έκοψε” παλαιομοδίτικα προγράμματα (π.χ. γενικές διοικητικές δεξιότητες) και ζητά το 70% των πόρων να κατευθύνεται αποκλειστικά σε:

Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ενεργειακή αναβάθμιση και “πράσινα” επαγγέλματα.

Οικονομικό εγγραμματισμό, για την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να διαχειρίζονται το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Η επιτυχία αυτών των αλλαγών μέχρι το τέλος του 2026 θα κρίνει αν η Ελλάδα θα λάβει την επόμενη δόση των διαρθρωτικών ταμείων ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπη με πάγωμα πόρων.

