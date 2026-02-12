search
Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-86 τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με υπογραφή Βεζένκοβ και κοιτάζει κορυφή

vezenkov osfp asteras

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-9, με το οποίο παραμένει στη δεύτερη θέση και σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-86 των Σέρβων, οι οποίοι υποχώρησαν στο 16-12 και απώλεσαν την ευκαιρία να κάνουν άλμα οκτάδας.

Οι Πειραιώτες πήραν πολλά από πολλούς, με τον Εβάν Φουρνιέ να σκοράρει κατά ριπάς στο δεύτερο δεκάλεπτο, τον Σάσα Βεζένκοβ να γεμίζει ξανά τη στατιστική του και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποτελεί σταθερή επιθετική απειλή, όπως συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της φετινής περιόδου.

Από όλα τα μεγάλα καλάθια της βραδιάς, το σημαντικότερο ήρθε από τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ σημείωσε τρίποντο για το 88-81 στο 39’, στο τέλος της επίθεσης, με εκτέλεση εκτός ισορροπίας, σε μία φάση που “κλείδωσε” ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Σε αναμετρήσεις της 27ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)
Βαλένθια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μονακό (Μονακό)–Μπασκόνια (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
Παναθηναϊκός 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12
Μονακό (Μονακό) 15-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18
Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21

