ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 08:10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

12.02.2026 07:30

ΕΦΚΑ: Ανάσα με παραγραφή στην 5ετία για τις νέες οφειλές αντί για 10ετία

12.02.2026 07:30
efka new

Σε μια κομβική αλλαγή για τον επιχειρηματικό κόσμο, η παραγραφή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ εισέρχεται σε μια νέα φάση, ευθυγραμμιζόμενη με τις δικαστικές αποφάσεις που επιτάσσουν ένα πιο δίκαιο πλαίσιο. Οι νέοι κανόνες επηρεάζουν άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες, προσφέροντας μια διέξοδο από παλαιά χρέη που συσσωρεύονταν επί δεκαετίες.

Ο νόμος-σταθμός 4997/2022

Η μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 10 έτη ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Ο Νόμος 4997/2022, εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), προχώρησε σε μια ακόμη πιο ριζική τομή: από την 1η Ιανουαρίου του 2026, η παραγραφή για τις νέες οφειλές γίνεται πενταετής. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να κινείται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς για τη βεβαίωση των χρεών, καθώς το δικαίωμα είσπραξης θα χάνεται σε μόλις πέντε χρόνια.

Ο κανόνας της δεκαετίας για τα «παλαιά» χρέη

Παρά τη μετάβαση στην πενταετία, υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή για τις υφιστάμενες οφειλές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο:

• Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2025 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή.

• Η δεκαετία ισχύει κανονικά ακόμη και αν οι οφειλές αυτές βεβαιωθούν μετά το 2026.

Αυτή η πρόνοια διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει απότομη απώλεια εσόδων για τα ταμεία, ενώ παράλληλα δίνει στους οφειλέτες το δικαίωμα να γνωρίζουν πότε ένα χρέος θεωρείται οριστικά «σβησμένο».

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Είναι κρίσιμο να κατανοηθεί ότι η παραγραφή διακόπτεται αν ο ΕΦΚΑ κοινοποιήσει ατομική ειδοποίηση ή επιβάλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Επιπλέον, η παραγραφή ενός χρέους σημαίνει ταυτόχρονα και απώλεια ασφαλιστικού χρόνου. Για τους επαγγελματίες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι: από τη μία μειώνεται το χρέος τους (συχνά κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση), από την άλλη όμως τα χρόνια αυτά δεν προσμετρώνται, εκτός αν καταβληθούν εθελοντικά.

Η μετάβαση στην πενταετή παραγραφή από το 2026 φέρνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο κοντά στα πρότυπα της φορολογικής διοίκησης, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για χιλιάδες πολίτες.

