Χρυσή Βίζα: Τούρκοι, Ισραηλινοί, Κινέζοι και Ιρανοί οι πρωταθλητές στις αγορές ακινήτων

Οι επενδυτές από την Τουρκία, το Ισραήλ, την Κίνα, το Ιράν και τις ΗΠΑ αποδείχθηκαν οι πιο δραστήριοι το 2025, με βάση τις εγκρίσεις αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα».

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους εγκρίθηκαν συνολικά 8.879 νέες άδειες, μια αύξηση κατά 95% σε σχέση με τις 4.535 που είχαν εγκριθεί το 2024, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να καταλήγει τελικά στα χέρια των παραπάνω εθνικοτήτων.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι συγκεκριμένες χώρες προέλευσης των επενδυτών από τρίτες χώρες εξηγούν εν πολλοίς και τους λόγους για τους οποίους προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης, όπως το ελληνικό, συχνά αξιοποιούνται από όσους αναζητούν «καταφύγιο» σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι αυτοί έχουν ως κίνητρο όχι μόνο τη διαφύλαξη της προσωπικής τους περιουσίας, αλλά επιλέγουν τα προγράμματα αυτά και για λόγους πολιτικούς, ή και ασφάλειας των ίδιων και των μελών των οικογενειών τους.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η μεγάλη αύξηση των επενδυτών από την Τουρκία είναι μια τάση που έχει αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το 2023, αλλά κορυφώθηκε το 2024 και φυσικά και πέρυσι λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού στην Τουρκία.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε πολλούς Τούρκους υψηλότερων εισοδημάτων να αναζητήσουν επιλογές εκτός της χώρας τους, για να περιορίσουν τις απώλειες της αξίας των κεφαλαίων τους.

Η τοποθέτηση σε ακίνητα σε μια γειτονική χώρα, όπως η Ελλάδα, που ταυτόχρονα προσφέρει και προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών και φυσικά της άμεσης απόδοσης μέσω της εκμετάλλευσης, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή, εξηγώντας την κατά 160% αύξηση των αδειών που χορηγήθηκαν το 2025.

Ετσι, οι επενδυτές από την Τουρκία αποτελούν πλέον τη δεύτερη «δύναμη» στο ελληνικό πρόγραμμα «χρυσή βίζα», με 3.291 άδειες και συνολικό μερίδιο 15,9%.

Αλλοι λόγοι που έχουν φέρει αρκετούς Τούρκους επενδυτές στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι ασφαλώς πολιτικού χαρακτήρα, παράλληλα φυσικά με το πλεονέκτημα της εξασφάλισης άδειας διαμονής και ως εκ τούτου και της ελεύθερης μετακίνησης εντός των χωρών της Ζώνης Σένγκεν.

Πολύ μεγάλη αύξηση κατά 91,5%, σε 636 άδειες, παρατηρήθηκε το 2025 και από τους επενδυτές με προέλευση το Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση ο βασικός λόγος αυτής της ανόδου ήταν ασφαλώς η πολεμική σύρραξη στη Γάζα και η ανάγκη πολλών Ισραηλινών να αποκτήσουν τη δυνατότητα μετακίνησης των οικογενειών τους σε μια πιο ασφαλή χώρα.

Η εγγύτητα της Ελλάδας με το Ισραήλ, η παρουσία πολλών Ισραηλινών επενδυτών ήδη στην ελληνική αγορά ακινήτων και, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, η ύπαρξη κοινών στοιχείων κουλτούρας με τους Ελληνες, εξηγούν την επιλογή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Κάπως έτσι, οι επενδυτές από το Ισραήλ διαθέτουν μερίδιο 3,1% επί του συνόλου των αδειών (αρχική χορήγηση τα τελευταία πέντε χρόνια) και βρίσκονται στην έκτη θέση συνολικά.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης παραμένουν οι επενδυτές από την Κίνα, με μερίδιο 47,9% και συνολικά 9.926 άδειες, μια αύξηση κατά 53,7% σε σχέση με το 2024.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχετικό ποσοστό φθίνει τα τελευταία χρόνια, έχοντας φτάσει στο απόγειό του σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.

Η αύξηση του 2025 αποδίδεται κυρίως στις αιτήσεις για άδειες που είχαν πραγματοποιηθεί την περίοδο 2023-2024, όταν λόγω των διαδοχικών αλλαγών στους όρους χορήγησης του προγράμματος, και συγκεκριμένα εξαιτίας της αύξησης του ελάχιστου ορίου επένδυσης, πολλοί Κινέζοι κινητοποιήθηκαν, θέλοντας να κατοχυρώσουν την άδεια διαμονής, καταβάλλοντας το χαμηλότερο δυνατό ποσό των 250.000 ευρώ.

Αλλωστε, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι επενδυτές από την Κίνα, κατά κανόνα, δεν είναι υψηλών εισοδημάτων.

Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το μερίδιό τους θα συνεχίσει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια, καθώς οι νέες αιτήσεις λήψης άδειας διαμονής κινούνται πτωτικά, ειδικά σε σχέση με άλλες χώρες.

Τα πρόσφατα γεγονότα και οι ταραχές στο Ιράν εξηγούν έως ένα βαθμό και τη σημαντική αύξηση που έχει σημειωθεί και στις άδειες διαμονής προς πολίτες από τη συγκεκριμένη χώρα.

Πέραν τυχόν πολιτικών διαφορών, η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί στη χώρα την τελευταία διετία, λόγω της έντασης και της ανταλλαγής χτυπημάτων με το Ισραήλ και πιο πρόσφατα και με τις ΗΠΑ, έχει ωθήσει πολλούς Ιρανούς στην αναζήτηση καταφυγίου στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα «χρυσή βίζα».

Το 2025 σημειώθηκε αύξηση κατά 52,5% στον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν, φτάνοντας πλέον τις 816, με το Ιράν να αποτελεί την τέταρτη πιο δυναμική αγορά (στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Λίβανος με 994 άδειες και αύξηση κατά 30% το 2025).

