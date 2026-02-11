search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

11.02.2026 09:15

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

11.02.2026 09:15
enoikia stegi

Τα τελευταία χρόνια η αγορά ενοικίων κινήθηκε σε ρυθμούς ξέφρενης ανόδου, με τους ιδιοκτήτες να βλέπουν στα χαρτιά τα μισθώματα να εκτοξεύονται και τα προσδοκώμενα έσοδα να μεγαλώνουν. Η πραγματική οικονομία όμως δεν ακολούθησε. Τα εισοδήματα των πολιτών έμειναν στάσιμα και η απόσταση ανάμεσα στο ενοίκιο και την οικονομική αντοχή των νοικοκυριών μεγάλωσε επικίνδυνα, μετατρέποντας την αύξηση των τιμών σε έκρηξη απλήρωτων μισθωμάτων και νέων «φεσιών» στην αγορά.

Η αγορά ακινήτων πανηγύρισε για την άνοδο των τιμών, όμως πίσω από τα ποσοστά και τα ρεκόρ κρύβεται μια λιγότερο ευχάριστη πραγματικότητα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ενοικιαστές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα συμφωνημένα μισθώματα, αφήνοντας πίσω τους χρέη και ανοιχτούς λογαριασμούς. Κι ενώ το πρόβλημα της μη πληρωμής διογκώνεται, το φορολογικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ανείσπρακτα ενοίκια σαν κανονικό εισόδημα.

Στην πράξη, ο ιδιοκτήτης που δεν πληρώθηκε κινδυνεύει να φορολογηθεί για ποσά που υπάρχουν μόνο στο μισθωτήριο. Οι συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων φτάνουν έως και το 45%, μετατρέποντας την απώλεια εισοδήματος σε διπλή τιμωρία. Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ χάθηκαν σε ένα μόνο έτος από τις τσέπες περίπου 4.500 ιδιοκτητών λόγω ανείσπρακτων μισθωμάτων.

Θεωρητικά, η νομοθεσία προβλέπει έναν μηχανισμό προστασίας. Ο κωδικός Ε411 επιτρέπει στους φορολογούμενους να δηλώσουν τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν και να απαλλαγούν από τη φορολόγησή τους. Στην πράξη όμως, το εργαλείο αυτό λειτουργεί περισσότερο ως γραφειοκρατικό εμπόδιο παρά ως ουσιαστική λύση, αφού συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.

Για να αναγνωριστούν τα ενοίκια ως ανείσπρακτα, ο ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Διαταγές πληρωμής, αγωγές, αποφάσεις αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα, μεταφέροντας όλο το βάρος στον φορολογούμενο. Με απλά λόγια, αν δεν αποδείξει δικαστικά ότι δεν πληρώθηκε, το κράτος θεωρεί ότι το εισόδημα υπάρχει.

Ακόμη και μετά την έναρξη των νομικών ενεργειών, ο δρόμος δεν τελειώνει. Ακολουθεί η ψηφιακή υποβολή του εντύπου Ε411 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, με αναλυτικά στοιχεία για τον μισθωτή, το ακίνητο και το ύψος των οφειλών. Για κάθε μισθωτή και κάθε ακίνητο απαιτείται ξεχωριστή δήλωση, ενώ η παράλειψη έστω και ενός δικαιολογητικού μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη και νέα εκκαθάριση φόρου.

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι και οι ειδικές περιπτώσεις, όπως οι πτωχευμένοι μισθωτές ή οι ιδιοκτήτες που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους καλούνται να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες προηγούμενων ετών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η γραφειοκρατία λειτουργεί αποτρεπτικά, ειδικά για μικρούς ιδιοκτήτες που δεν διαθέτουν νομική υποστήριξη ή οικονομική αντοχή.

Το οξύμωρο είναι ότι το κράτος αναγνωρίζει μια τυπική έκπτωση 5% στα εισοδήματα από ενοίκια για δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας των ακινήτων, αλλά δεν προβλέπει έναν απλό και αυτόματο μηχανισμό για την εξαίρεση των ανείσπρακτων ποσών. Αντίθετα, επιλέγει να φορολογεί πρώτα και να ζητά αποδείξεις εκ των υστέρων.

Σε μια αγορά όπου τα «κόκκινα» ενοίκια αυξάνονται και η στεγαστική πίεση εντείνεται, ο κωδικός Ε411 μοιάζει περισσότερο με σωσίβιο ανάγκης παρά με πραγματική λύση. Και όσο η πολιτεία επιμένει να αντιμετωπίζει τα ανύπαρκτα εισοδήματα ως πραγματικά, το πρόβλημα των φεσιών θα συνεχίσει να μεταφέρεται από την αγορά ακινήτων απευθείας στα εκκαθαριστικά των φορολογουμένων.

Διαβάστε επίσης:

«Αλμυρή» η φετινή Τσικνοπέμπτη – Ράλι ανόδου έως και 34% στα κρέατα

Μπλοκάκι και φόρος: Πότε αντιμετωπίζεται ως μισθός και πότε οδηγεί στο τεκμαρτό σύστημα

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

britney-spears-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

mitsotakis_erdogan_ankara_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:26
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

1 / 3