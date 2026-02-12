search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 10:15

Ο παραγωγός του «Melania» αρνείται να αφαιρέσει το τραγούδι του Greenwood από το ντοκιμαντέρ – «Είναι απλώς γελοίο»

12.02.2026 10:15
melania_movie

Ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Melania», Μαρκ Μπέκμαν, υπερασπίστηκε τη χρήση μουσικής από την ταινία Phantom Thread του 2017, αφού ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή της.

Ο Γκρίνγουντ, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις, υποστήριξε σε δήλωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η χρήση της μουσικής αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με την παραγωγή.

Σε κοινή δήλωση που έλαβε το Variety, οι εκπρόσωποι του Γκρίνγουντ και του Άντερσον ανέφεραν: «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ για Melania».

Οι δικηγόροι του μουσικού υποστήριξαν ότι ενώ ο Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η διανομέας ταινιών Universal «δεν τον συμβουλεύτηκε τον σχετικά με αυτή τη χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με την παραγωγή». Ο Μπέκμαν αρνήθηκε παραβίαση, ισχυριζόμενος ότι ακολούθησε το απαιτούμενο πρωτόκολλο και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης της μουσικής.

«Είναι ένα κατάφωρο ψέμα. Έχουμε το νόμιμο δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσουμε κάθε τραγούδι και μουσικό κομμάτι στην ταινία. Έχουμε τα νόμιμα δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσουμε. Κάναμε τα πάντα με τον σωστό τρόπο. Ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο. Σεβόμαστε τους καλλιτέχνες. Αποζημιώσαμε όλους για τη μουσική τους» δήλωσε ο Μπέκμαν στο Breitbart News.

«Έχουμε νομικά δεσμευτικές, πλήρως εκτελεσμένες συμβάσεις για να χρησιμοποιήσουμε κάθε τραγούδι στο Melania» πρόσθεσε. «Αυτό είναι απλώς γελοίο» υποστήριξε.

Η ταινία περιλαμβάνει ένα εκτενές απόσπασμα από το «Barbara Rose» τραγούδι που συνέθεσε ο κιθαρίστας των Radiohead για την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με Μάργκο Ρόμπι και ο υποψήφιος για Όσκαρ «Μυστικός Πράκτορας» (Videos)

Box office: Στην κορυφή ο Άγιος Παΐσιος – «Εκτόπισε» τον Καποδίστρια

«The Mummy 4»: Τον Μάιο του 2028 η επιστροφή των Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

vidali-new
LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

1 / 3