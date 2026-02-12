search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:57
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 12:40

ΠΙΣ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προκήρυξη θέσεων εργασίας

12.02.2026 12:40
giatros

Ένα ακόμη βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) , δημιουργώντας μέσω του τμήματος Πληροφορικής μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναγγελιών / προκηρύξεων θέσεων εργασίας ιατρών. Η νέα υπηρεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και φορέων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμες προκηρύξεις και αναγγελίες.

Η εφαρμογή λειτουργεί μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΠΙΣ, στην επιλογή «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ενώ οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν και απευθείας στη διεύθυνση doctorjobs.pis.gr με χρήση προσωπικών διαπιστευτηρίων. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστη και προσβάσιμη σε όλους τους ιατρούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσής τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή κινητό / υπολογιστή / tablet και σε οποιοδήποτε λειτουργικό windows/mac os /android κλπ ή περιηγητή internet.

Επίσης, κάθε Ιατρικός Σύλλογος της χώρας μπορεί να ενσωματώσει την εφαρμογή στον δικό του ιστότοπο, επιτρέποντας στα μέλη του να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο ενημέρωσης για όλο το ιατρικό δυναμικό της χώρας, ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για υπαλλήλους Ιατρικών Συλλόγων είτε για στελέχη του ΠΙΣ, έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν προκηρύξεις και αναγγελίες θέσεων εργασίας. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να δημοσιεύουν σχετικές αναζητήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαπιστευτήρια ανάλογα με τον ρόλο τους. Η διαδικασία ανάρτησης είναι απλή και επιτρέπει την άμεση δημοσιοποίηση νέων θέσεων.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο ΠΙΣ έχει ψηφιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες του και έχει δημιουργήσει το Εθνικό Μητρώο Ιατρών, το οποίο είναι προσβάσιμο σε ιατρούς, φορείς και πολίτες, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν συγκεκριμένος ιατρός κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας.

Η νέα πλατφόρμα του ΠΙΣ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας των ιατρών και την καλύτερη οργάνωση της αγοράς εργασίας στον ιατρικό χώρο. Παράλληλα, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Συλλόγου, με στόχο την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών λύσεων στα μέλη του.

Διαβάστε επίσης:

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

Διπλάσια η προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία τον Ιανουάριο λόγω αναπνευστικών ιώσεων και γρίπης

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο της κεφαλής και της στοματικής κοιλότητας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis_voulisse
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

kardia
ΥΓΕΙΑ

Εκατοντάδες παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες

koutsoubas_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

singforgreece
MEDIA

EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

20260115-Geely-EX5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το πολυτελές και προσιτό Geely EX5 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:57
xaritsis_voulisse
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

kardia
ΥΓΕΙΑ

Εκατοντάδες παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες

koutsoubas_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

1 / 3