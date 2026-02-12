Διπλάσια η προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία τον Ιανουάριο λόγω αναπνευστικών ιώσεων και γρίπης

Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Ιανουάριο 2026 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτηση του στο Χ αναφέρει ότι τον πρώτο μήνα του έτους καταγράφηκαν περισσότερα από 100.000 περιστατικά, έναντι 54.000 τον Δεκέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52%, η οποία αποδίδεται κυρίως στην εποχική επιβάρυνση που προκαλούν οι χειμερινές ιώσεις.

Παρά τη μεγάλη προσέλευση, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά, έναντι 3 ωρών και 53 λεπτών τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση αυτή δεν αναιρεί τη συνολική βελτίωση που έχει καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες στους χρόνους αναμονής των πολιτών.

Αναλυτικά, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου καταγράφηκε μείωση της τάξης του 65% στον χρόνο εξυπηρέτησης, πριν από την αναμενόμενη εποχική άνοδο κατά περίπου 25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση περιστατικών τον Ιανουάριο καταγράφηκε:

στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ με 9.020 περιστατικά και ακολουθούν

στο ΓΝΑ «Γεννηματάς» με 8.074 περιστατικά,

στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με 7.603 περιστατικά,

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών καταγράφηκαν 6.417 περιστατικά,

στον «Ευαγγελισμό» 6.122 περιστατικά,

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» καταγράφηκαν 6.095 περιστατικά.

Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων. Ο μέσος χρόνος… pic.twitter.com/FcnYAlAZrp February 12, 2026

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο της κεφαλής και της στοματικής κοιλότητας

Καλά νέα για τα τρία παιδιά που είναι στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Παίδων

Υπερμετρωπία: Πώς μπορεί να διορθωθεί με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο;