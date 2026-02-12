search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 10:42

Διπλάσια η προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία τον Ιανουάριο λόγω αναπνευστικών ιώσεων και γρίπης

12.02.2026 10:42
NOSOKOMEIO_NEW_123

Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Ιανουάριο 2026 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτηση του στο Χ αναφέρει ότι τον πρώτο μήνα του έτους καταγράφηκαν περισσότερα από 100.000 περιστατικά, έναντι 54.000 τον Δεκέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52%, η οποία αποδίδεται κυρίως στην εποχική επιβάρυνση που προκαλούν οι χειμερινές ιώσεις.

Παρά τη μεγάλη προσέλευση, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά, έναντι 3 ωρών και 53 λεπτών τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση αυτή δεν αναιρεί τη συνολική βελτίωση που έχει καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες στους χρόνους αναμονής των πολιτών.

Αναλυτικά, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου καταγράφηκε μείωση της τάξης του 65% στον χρόνο εξυπηρέτησης, πριν από την αναμενόμενη εποχική άνοδο κατά περίπου 25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση περιστατικών τον Ιανουάριο καταγράφηκε:

  • στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ με 9.020 περιστατικά και ακολουθούν
  • στο ΓΝΑ «Γεννηματάς» με 8.074 περιστατικά,
  • στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με 7.603 περιστατικά,
  • στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών καταγράφηκαν 6.417 περιστατικά,
  • στον «Ευαγγελισμό» 6.122 περιστατικά,
  • στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» καταγράφηκαν 6.095 περιστατικά.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο της κεφαλής και της στοματικής κοιλότητας

Καλά νέα για τα τρία παιδιά που είναι στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Παίδων

Υπερμετρωπία: Πώς μπορεί να διορθωθεί με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

vidali-new
LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

1 / 3