search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 12:54

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

13.02.2026 12:54
paok-aek
  • Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα Allwyn με promos, δώρα, εκπλήξεις και 5 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Parties συνεχίζονται στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Αυτή την Κυριακή το Sports Party ξεκινάει στις 19:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:30).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 5 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 18:30 έως τις 19:30.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ:

  • Γ. Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Λ. Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΑΕΚ να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Στους αγώνες των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων το  Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοost Νίκης»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»

Στη Euroleague τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στο ΟΑΚΑ. Στις 21:15 αρχίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Φενερμπαχτσέ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evgenia panagopoulou- apost psarros- ioan anemogianni-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

louvre_museum
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήμμυρισε αίθουσα του Λούβρου με σπάνια έργα τέχνης

MITSOTAKIS_MAKARIOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον ελληνισμό η επιστολική ψήφος – Ταξίδι την 25η Μαρτίου

monaho-xenodoxeio
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος βιομηχανιών στη Γερμανία: «Η άμυνα της Ευρώπης να σχεδιαστεί ακόμη και ενάντια στις ΗΠΑ αν χρειαστεί» 

gavrilos_SYRIZA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρήλος για ΣΣΕ: Καταγγέλλει την Κεραμέως ότι άλλο κείμενο παρουσίασε στην διαβούλευση, άλλο έφερε προς ψήφιση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:19
evgenia panagopoulou- apost psarros- ioan anemogianni-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

louvre_museum
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήμμυρισε αίθουσα του Λούβρου με σπάνια έργα τέχνης

MITSOTAKIS_MAKARIOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον ελληνισμό η επιστολική ψήφος – Ταξίδι την 25η Μαρτίου

1 / 3