Στάξε το Φαρμάκι σου / Snap – Athens Queer Comedy Club

Το Snap – Athens Queer Comedy Club παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια, άγρια και παιχνιδιάρικη παράσταση που συνδυάζει stand‑up comedy, roast και παιχνίδια με το κοινό σε έναν δηλητηριώση συνδυασμό.

Αν αντέχεις το φαρμάκι και θες να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Queer Chaos, τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις!

Οι κωμικοί θα στάξουν το φαρμάκι τους σε roast sessions και κωμικά παιχνίδια που δεν χαρίζονται σε κανένα και το κοινό θα αποφασίσει ποια θα στέψει “Miss Φαρμακόγλωσσα 2026”

Μια παράσταση όπου το θράσος γίνεται τέχνη και η αλήθεια λίγο πιο τοξική από όσο περιμένεις.

Την βραδιά παρουσιάζει η Χριστίνα Βούλγαρη

Τετάρτη 18 Φλεβάρη στις 21.00

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18

Γενική Είσοδος 10 ευρώ

Προπώληση https://www.more.com/gr–el/tickets/standupcomedy/stakse–to–farmaki–sou–snap–athens–queer–comedy–club/

Χορηγός επικοινωνίας : Antivirus Magazine