13.02.2026 14:54

Στάξε το Φαρμάκι σου / Snap – Athens Queer Comedy Club

13.02.2026 14:54
staxe-to-farmaki-sou

Το Snap – Athens Queer Comedy Club παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια, άγρια και παιχνιδιάρικη παράσταση που συνδυάζει stand‑up comedy, roast και παιχνίδια με το κοινό σε έναν δηλητηριώση συνδυασμό.

Αν αντέχεις το φαρμάκι και θες να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Queer Chaos, τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις!

Οι κωμικοί θα στάξουν το φαρμάκι τους σε roast sessions και κωμικά παιχνίδια που δεν χαρίζονται σε κανένα και το κοινό θα αποφασίσει ποια θα στέψει Miss Φαρμακόγλωσσα 2026”

Μια παράσταση όπου το θράσος γίνεται τέχνη και η αλήθεια λίγο πιο τοξική από όσο περιμένεις.

Την βραδιά παρουσιάζει η Χριστίνα Βούλγαρη

Τετάρτη 18 Φλεβάρη στις 21.00

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18

Γενική Είσοδος 10 ευρώ

Προπώληση https://www.more.com/grel/tickets/standupcomedy/staksetofarmakisousnapathensqueercomedyclub/

Χορηγός επικοινωνίας : Antivirus Magazine

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

