Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος αγρότης που καταπλακωθηκε από τρακτερ

Νεκρός είναι ένας 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχ. Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια

Πέλλα: Απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες αξίας 5.000 ευρώ προσποιούμενοι λογιστές

ΣΕΗ: Νέα απεργία στις 20/2 για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας