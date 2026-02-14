search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 19:27
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.02.2026 17:52

Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος αγρότης που καταπλακωθηκε από τρακτερ

14.02.2026 17:52
ANATROPH_TRAKTER
φωτογραφείου αρχείου

Νεκρός είναι ένας 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχ. Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

