Χαρίτσης: «Η προγραμματική σύγκλιση αποτελεί προϋπόθεση και για την πολιτική σύγκλιση»

«Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η προγραμματική σύγκλιση αποτελεί προϋπόθεση και για την πολιτική σύγκλιση», δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης από τη Μυτιλήνη, όπου πραγματοποίησε παρέμβαση στο πλαίσιο της Ημερίδας με τίτλο “Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική-Ανθρώπινη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και διακυβέρνηση στη νησιωτική Ελλάδα”

Αναλυτικά η δήλωση:

Δεν μπορεί όλος ο διάλογος περί συνεργασιών να εξαντλείται σε μια γενικόλογη πολιτικολογία, η οποία πολλές φορές χάνει την ουσία των πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Και η νησιωτικότητα είναι ένα ζήτημα, που όπως προέκυψε και από την πολύωρη συζήτηση που είχαμε, αγγίζει το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν και την τοπική κοινωνία και εδώ στη Λέσβο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Είναι λοιπόν ένα ζήτημα στο οποίο μπορούν να διαμορφωθούν σοβαρές, ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις σε αριστερή προοδευτική κατεύθυνση.

Γιατί, όπως είπαμε και πριν στην ημερίδα, είναι ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό. Δεν είναι ουδέτερο πολιτικά και μπορεί σε αυτό το έδαφος να διαμορφωθούν και πολιτικές συγκλίσεις.

Έτσι προχωράνε οι συνεργασίες. Έτσι μπορεί να προχωρήσει και η διαμόρφωση ενός μετώπου, ενός πόλου, ο οποίος θα είναι αντιπαραθετικός προς την κυβέρνηση της Δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και στο ζήτημα αυτό αποδεικνύεται —και από τις τοποθετήσεις των φορέων εδώ σήμερα— ότι έχει αφήσει την περιφέρεια στο έλεός της, έχει οδηγήσει την ύπαιθρο σε αφανισμό.

