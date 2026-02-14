search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.02.2026 15:08

Μητσοτάκης στην έκθεση HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη

14.02.2026 15:08
mitsotakis

Tην έκθεση HORECA 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και αφορά τους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης και συνομίλησε με επαγγελματίες, εκθέτες και επισκέπτες για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά, για την ανοδική πορεία του κλάδου και για τη σύνδεση της επιτυχίας του τουρισμού με τις γαστρονομικές εμπειρίες που προσφέρει η Ελλάδα, χάρη στα ποιοτικά τοπικά αγαθά που εντάσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προϊόντα των εκθετών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, αλλά και να παρακολουθήσει μέρος του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης.

«Είδα πολλά χαμόγελα»

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «H HORECA είναι μια έκθεση-σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και για τις πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν υποδομές και προϊόντα, προκειμένου ο τουρισμός μας να κινείται σε διαρκή ανάπτυξη».

»Χαίρομαι γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο, είδα πολλά χαμόγελα. Υπάρχει μία αισιοδοξία και για την επόμενη τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι το κλίμα της HORECA αποτυπώνει μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, επιχειρηματίες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να μπορούν να εξακολουθούν να επενδύουν, να δημιουργούν δουλειές, να αυξάνονται οι μισθοί. Και πάλι, πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικής έκθεσης και εύχομαι η πολύ μεγάλη προσέλευση να είναι ενδεικτική μιας ακόμα εξαιρετικής τουριστικής χρονιάς, που ξεκινάει σε λίγο», πρόσθεσε.

«Τιμά ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας FORUM που διοργανώνει την έκθεση, Θανάσης Παναγούλιας, σημείωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς τον κ. Πρωθυπουργό που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του στη HORECA. Αλλά δεν τιμά μόνο την έκθεση HORECA, τιμά ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο που σήμερα την έχει επισκεφθεί, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μια λαμπρή έκθεση που είναι αντάξια του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας της χώρας.

Τον ευχαριστώ από καρδιάς και νομίζω ότι βλέπει περίτρανα την προσδοκία που υπάρχει για την επόμενη χρονιά που έρχεται».

