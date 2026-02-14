search
14.02.2026 19:38

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας»

14.02.2026 19:38
meloni

Τις δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας-Αφρικής και αναφέρθηκε στις σχέσεις Ε.Ε. – ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ περίπλοκη φάση των διεθνών σχέσεων και σε μια ιδιαίτερη φάση των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε αρχικά.

«Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, με στόχο την επιπλέον ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε και προσέθεσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν και όχι αυτών που μας χωρίζουν. Είναι βασικής σημασίας, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία», συμπλήρωσε η Μελόνι για τις σχέσεις Ε.Ε. – ΗΠΑ.

Απαντώντας σχετικά με σχόλια που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος, στα οποία επέκρινε την κουλτούρα του MAGA, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν συμμερίζεται την κριτική του Μερτς στην κουλτούρα του MAGA. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν πρόκειται για υπόθεση που απασχολεί την Ε.Ε.».

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το αν θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο για το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» την Πέμπτη (19/2) και ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα λάβει μέρος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ως παρατηρητής.

«Μας έχουν προσκαλέσει ως παρατηρητές, κατά τη γνώμη μας είναι μια καλή λύση σε σχέση με το πρόβλημα που έχουμε με το Σύνταγμα. Νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε θετικά σε αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχουμε ως παρατηρητές», ανέφερε αρχικά και τόνισε πως η πρόταση έφτασε χθες, Παρασκευή (13/2), οπότε πρέπει να φανεί πόσες χώρες θα συμμετέχουν.

«Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», προσέθεσε.

