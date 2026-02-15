Απλήρωτοι 11 μήνες οι γιατροί της ΠΦΥ που συμμετέχουν στο πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Την ώρα που η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δεν χάνει ευκαιρία να δίνει συνεντεύξεις για την προώθηση του προγράμματος «Προλαμβάνω», οι γιατροί στις δημόσιες υγειονομικές δομές που συμμετέχουν σ΄ αυτό, παραμένουν απλήρωτοι έντεκα μήνες μετά την έναρξή του!

Πρόκειται για γιατρούς της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), των Κέντρων Υγείας της Αττικής και άλλων δημόσιων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που πραγματοποιούν τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους για τους καρκίνους του μαστού, του τραχήλου της μήτρας (PAP / HPV DNA test,) του εντέρου, του προστάτη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι τα πρώτα sms αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος ξεκίνησαν να στέλνονται στους δικαιούχους τον Φεβρουάριο του 2025.

Το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGenerationEU.

Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2025 η Ελλάδα έλαβε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το Παγκόσμιο Βραβείο για την εξαιρετική επίδοση της χώρας μας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

Ωστόσο, όλο αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, κινδυνεύει να «τιναχθεί στον αέρα». Και αυτό επειδή, σε αντίθεση με τους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνονται άμεσα για την διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων, οι γιατροί στις δημόσιες υγειονομικές δομές παραμένουν απλήρωτοι από τον Απρίλιο του 2025!

Το συγκεκριμένο είχε θέμα είχε αναδείξει ξανά το topontiki.gr ( https://www.topontiki.gr/2025/10/14/apliroti-apo-perisi-i-giatri-sta-kentra-igias-gia-ton-proliptiko-iatriko-elegcho-tou-prolamvano/ ) με ρεπορτάζ του τον Οκτώβριο του 2025.

Ωστόσο η απαράδεκτη αυτή κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται εν ετη 2026, με συνέπεια να έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση, απογοήτευση αλλά και πικρία στους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αποτέλεσμα πολλοί λειτουργοί του Ιπποκράτη, να εκφράζουν πλέον φανερά την πρόθεσή τους να σταματήσουν να συμμετέχουν στο πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Και εάν αυτό συμβεί τότε κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν, γιατί ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα και αναμένει τα επόμενα SMS για τις προληπτικές εξετάσεις του.

Η επιστολή του ΙΣΑ στην 1η ΥΠΕ

Σημειώνεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) με πρόσφατη επιστολή του στη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα ζητάει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα και να πληρωθούν οι γιατροί που παραμένουν περίπου 11 μήνες χωρίς να έχουν εισπράξει την απαραίτητη αποζημίωση που προβλέπεται.

«Η πολύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων δημιουργεί προβλήματα στους ιατρούς, πλήττει την εύρυθμη λειτουργία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και υπονομεύει την αξιοπιστία σημαντικών προγραμμάτων πρόληψης που απευθύνονται στους πολίτες.» αναφέρει ο ΙΣΑ στην επιστολή του και ζητάει την άμεση διευθέτηση του ζητήματος και την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος και η στήριξη των ιατρών που το υπηρετούν.

Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τονίζει: «Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών και της δημόσιας υγείας».

Οι αμοιβές των γιατρών

Αξίζει να τονίσουμε ότι τον περασμένο Μάιο είχε εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση που περιελάμβανε και τις αμοιβές των γιατρών του δημοσίου που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Αναλυτικά σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε τότε, οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εισπράττουν το 90% της αμοιβής που λαμβάνουν οι ιδιώτες γιατροί, καθώς το 10% της αμοιβής τους κατευθύνεται προς τις δημόσιες δομές.

Αυτό σημαίνει ότι για μια ιατρική εξέταση ένας ιδιώτης ιατρός λαμβάνει 20 ευρώ μεικτά και εισπράττει καθαρά 16 ευρώ για κάθε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Την ίδια ώρα οι γιατροί των δημοσίων μονάδων υγείας εισπράττουν 18ευρώ μεικτά δηλαδή 14 ευρώ καθαρά για κάθε ιατρική εξέταση. Όπως πολύ καλά μπορεί να καταλάβει κανείς από τα ανωτέρω στοιχεία, οι γιατροί στις δημόσιες υγειονομικές δομές και αμείβονται λιγότερο από τους ιδιώτες αλλά και σχεδόν ένα χρόνο τώρα δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»…

