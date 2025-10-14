Απλήρωτοι από πέρυσι οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο του «Προλαμβάνω» 

Απλήρωτοι από πέρυσι είναι όλοι οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αλλά και το υγειονομικό προσωπικό για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» που είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο υγείας.

Πρόκειται για το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, των δωρεάν εξετάσεων στον πληθυσμό που πραγματοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δυστυχώς όμως δεκάδες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που πραγματοποιούν τις καρδιολογικές εξετάσεις, τις εξετάσεις για HPV και τις γυναικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Τρύφωνα Τριφουλτσάνη αυτή η μεγάλη αυτή καθυστέρηση στην εξόφληση των υγειονομικών, οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) αλλά και στην έλλειψη οργάνωσης.

«Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και το υγειονομικό προσωπικό δεν έχει αποζημιωθεί για καμία διαδικασία μέχρι σήμερα. Ενώ το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει ξεκινήσει από τον 2024 μόλις τον Μάιο του 2025 εκδόθηκε το ΦΕΚ της σχετικής διάταξης μέσω της οποίας μας ζητούσαν να αποστείλουμε τις λίστες με τα ονόματα όσων ασχολούνται στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», προκειμένου να μπορούν να εκδοθούν οι σχετικές αμοιβές.

Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχουμε απολύτως καμία ενημέρωση για το τι πρέπει να εισπράξουν οι υγειονομικοί και πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα» αναφέρει στο topontiki.gr ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων 1ης & 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Τρύφωνας Τρυφουλτσάνης.

Επίσης το γεγονός ότι η ΗΔΙΚΑ ζητάει στοιχεία για τους γιατρούς που εργάζονται στο προγράμματα Προλαμβάνω από τον Μάιο του 2025, σημαίνει ότι όλους τους προηγουμένους μήνες που «έτρεχε» το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιου του 2024 δεν προβλέπεται να αποζημιωθούν.

«Ενώ έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία των γιατρών και των υγειονομικών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα από τον Ιούνιο του 2015 η ΗΔΙΚΑ μας ζητεί τα στοιχεία από τον Μάιου του 2025 που βγήκε το ΦΕΚ άρα όλους τους προηγουμένους μήνες δεν θα τους πληρωθούμε…εργαστήκαμε εθελοντικά» μας είπε ο πρόεδρος.

Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω πρόγραμμα υπάρχει ακόμη μια αδικία. Οι διοικητικοί ενώ εμπλέκεται στη διαδικασία και συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των προληπτικών εξετάσεων: (π.χ τα παραπεμπτικά ) έχουν εξαιρεθεί από τις πληρωμές: « Πρόκειται για μια μεγάλη αδικία γιατί όσοι εμπλέκονται και εργάζονται θα πρέπει και να πληρώνονται» μας είπε ο κ. Τριφουλτζανης.

Οι αμοιβές

Με βάση το ΦΕΚ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2025 , οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εισπράττουν το 90% της αμοιβής που λαμβάνουν οι ιδιώτες γιατροί και το 10% της αμοιβής τους κατευθύνεται προς τις δημόσιες δομές.

Για παράδειγμα σε ιατρική εξέταση ένας ιδιώτης ιατρός λαμβάνει 20€ μεικτά δηλαδή εισπράττει καθαρά 16€ για κάθε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Οι γιατροί των δημοσίων μονάδων υγείας εισπράττουν 18€ μεικτά δηλαδή 14€ καθαρά για κάθε ιατρική εξέταση.

Η 24ωρη απεργία

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠε στηρίζει την σημερινή 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Ομοσπονδίας της ΑΔΕΔΥ – ΠΟΕΔΗΝ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Το κεντρικό σύνθημα για τη Δημόσια Υγεία είναι «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην εργασία», για να ζούμε με δικαιώματα στη ζωή και με ελεύθερο χρόνο.

Η 14η Οκτωβρίου 2025 είναι η ημέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του αντιεργατικού νομοσχεδίου που θεσμοθετεί την 13ωρη εργασία. Είναι η συνέχεια της απεργίας της 1 Οκτώβρη.

Οι υγειονομικοί απεργούν και απαιτούν:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Επαρκή στελέχωση Πρωτοβάθμιων Δομών Υγείας

Οργανόγραμμα – κανονισμός εργασίας στην Π.Φ.Υ.

Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης

Αυξήσεις στις αποδοχές – «αξιοπρεπείς» μισθούς – κατάργηση της εισφοράς 2%

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του Νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο για όλους τους εργαζομένους

Ανατροπή ιδιωτικοποιήσεων

Ένταξη στα ΒΑΕ

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του ΕΣΥ

«Όχι» στους εργολάβους

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.

Διαβάστε επίσης:

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, την Παραβατικότητα των Νέων και την άνοια των ηλικιωμένων

Μελέτη για τις αξονικές τομογραφίες στην Ε.Ε: Στη χειρότερη θέση η Ελλάδα – Το 15,6% των αξονικών είναι ακατάλληλες!

Θρόμβωση του αίματος: Κάθε έξι δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος – Εκατομμύρια πολίτες κινδυνεύουν χωρίς να το ξέρουν