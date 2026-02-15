Γερουλάνος στη ΚΟΕΣ: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία; – Χρειαζόμαστε 3 μεγάλες αλλαγές»

Με το ερώτημα «πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;» έκανε την ομιλία του ο Παύλος Γερουλάνος στην Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Η χώρα έχει μια κυβέρνηση καθηλωμένη από φόβο. Αυτό που οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι, πρωτίστως εδώ μέσα, είναι ότι είτε σε έξι, είτε σε δώδεκα μήνες θα βρεθούμε, αντιμέτωποι και με μια μοναδική ευκαιρία ως ΠΑΣΟΚ, να προσφέρουμε στην Ελληνική κοινωνία αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη: Την πολιτική αλλαγή μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία, την οικονομία, και το κράτος απέναντι σε μια καταστροφική στασιμότητα. Άρα το δίλημμα αυτών των εκλογών θα είναι: “Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γερουλάνος στάθηκε σε τρεις «μεγάλες αλλαγές» που θεωρεί ότι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ για να κερδίσει τις εκλογές.

«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πολιτική. Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία. Είναι λογικό. Μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Από τα ευρύτερα αναπτυξιακά θέματα όπως η απαραίτητη πια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και της σχέσης της χώρας μας με την Ευρώπη και τον κόσμο, μέχρι θέματα όπως το άρθρο 16, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και η διάκριση Κράτους – Εκκλησίας είναι πολύ λογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν θέλουμε σε όλα αυτά τα θέματα να βγούμε ενωμένοι και μαχητικοί πρέπει να τα κλείσουμε όλα στο Συνέδριο. Δημοκρατικά. Και η μειοψηφία να ακολουθήσει τον δρόμο της πλειοψηφίας» είπε.

«Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι οργανωτική. Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν» πρόσθεσε.

«Η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή. Εδώ θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη. Με μηνύματα που θα είναι καθαρά και θα περιγράφουν σε κάθε κοινωνική ομάδα πως το όραμά μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αφορούν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Πιο σημαντικό ίσως από όλα θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε στην κοινωνία είμαστε πρώτοι έτοιμοι να αλλάξουμε στους εαυτούς μας. Ότι τη νέα σχέση του πολίτη με την εξουσία δεν περιμένει τη νέα διακυβέρνηση αλλά γίνεται πράξη στο κόμμα, τώρα. Να μην φαινόμαστε μόνο, αλλά να είμαστε η Αλλαγή που πρεσβεύουμε. Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα» συμπλήρωσε ο Π. Γερουλάνος.

Γερουλάνος: Υπάρχουν τρία ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στη κάλπη

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «3 ΠΑΣΟΚ» που δεν προσέρχονται στην κάλπη και πρέπει να πειστούν να επιστρέψουν εκεί.

«Με έχετε ακούσει ίσως να το λέω. Όχι μόνο τώρα, αλλά το επαναλαμβάνω: Υπάρχουν ακόμα εκεί έξω τρία ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη. Από τα 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη η μεγάλη πλειοψηφία είναι παραδοσιακοί προοδευτικοί ψηφοφόροι εν αναμονή. Κάποιοι πήγαν στον Τσίπρα, διότι πίστεψαν ότι είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος. Ποτέ δεν ήταν. Άλλοι πήγαν στον Μητσοτάκη διότι πίστεψαν ότι είναι προοδευτικός. Ποτέ δεν ήταν. Και τώρα κοιτούν εμάς. Αυτός είναι ένας γίγαντας εν υπνώσει.

Για να τους πείσουμε, θα χρειαστούν τρεις συν μία συνθήκες. Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα. Εδώ θα χρειαστεί νέα στρατηγική. Δεν πρόκειται η νίκη να έρθει μέσα από τα media» σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Αν καθένας από εμάς φέρει έναν συμπολίτη μας που απέχει, έναν να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στην κάλπη τότε θα διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και θα δημιουργήσουμε τη δυναμική που έχουμε ανάγκη. Και θα τους φέρουμε στην κάλπη αν δώσουμε μια υπόσχεση και την τηρήσουμε: ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε και εξήγησε πως όποτε έγιναν τέτοιες συμπράξεις «δυνάμωσαν τα άκρα. Δυνάμωσαν ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Και όποιος σκέφτεται συνεργασία με ΝΔ για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα».

