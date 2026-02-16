search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:30
16.02.2026 13:29

O Σάσα Βεζένκοφ στο Allwyn Game Time: Ο ιδανικός συμπαίκτης, ο δυσκολότερος αντίπαλος και το τραγούδι που αφιερώνει στον Ολυμπιακό

16.02.2026 13:29
Allwyn_vezenkov3
  • Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού μιλάει για το Allwyn FINAL 8 Κύπελλο Ελλάδας και επιλέγει την καλύτερη πεντάδα της Euroleague

Το Game Time μπαίνει δυναμικά στους ρυθμούς του Allwyn FINAL 8 Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καλεσμένος της εκπομπής της Allwyn είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σχολιάζει τον αυριανό προημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αναφέρει το πιθανό ζευγάρι του τελικού και δηλώνει αποφασισμένος για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μιλάει για τον τελικό Κυπέλλου που δεν θα ξεχάσει ποτέ, τον δυσκολότερο αντίπαλο που αντιμετώπισε στην καριέρα του, τον ιδανικό συμπαίκτη που θα ήθελε να έχει πάντα στο πλευρό του και εξηγεί τι θαυμάζει στον προπονητή του Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο διεθνής φόργουορντ επιλέγει την καλύτερη πεντάδα της Euroleague και αναφέρει ποιες είναι οι επικρατέστερες ομάδες για να προκριθούν στο Final 4.

Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δημιουργεί τον τέλειο παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ κλείνει την εκπομπή με το επίκαιρο τραγούδι που αφιερώνει στην ομάδα του.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

