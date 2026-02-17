Νέο έντυπο Ε3 με myDATA και περιορισμούς αλλάζει τον τρόπο δήλωσης εσόδων και εξόδων

Το φετινό έντυπο Ε3, που συνοδεύει τη φορολογική δήλωση, φέρνει αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα περισσότερους από ένα εκατομμύριο επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για το βασικό έντυπο στο οποίο αποτυπώνεται η οικονομική εικόνα κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και πλέον είναι πιο στενά συνδεδεμένο από ποτέ με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Η βασική αλλαγή είναι ότι έσοδα και έξοδα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο Ε3, με βάση τα στοιχεία που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στη χρονιά. Τα ποσά αυτά δεν είναι απολύτως «κλειδωμένα», ωστόσο ο φορολογούμενος μπορεί να τα τροποποιήσει μόνο μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Αν οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, το σύστημα δεν τις αποδέχεται, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λαθών αλλά και αυθαίρετων δηλώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δαπάνες. Έξοδα για τα οποία δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα παραστατικά στην ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς. Με απλά λόγια, ένα τιμολόγιο ή μια απόδειξη που δεν έχει ανέβει στο myDATA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τον φόρο, ακόμη κι αν το έξοδο είναι πραγματικό. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη σωστή και έγκαιρη διαβίβαση των παραστατικών τους.

Στα έσοδα, ο κανόνας είναι διαφορετικός. Ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει περισσότερα από όσα εμφανίζονται στο myDATA, όχι όμως λιγότερα. Η ΑΑΔΕ θεωρεί ως ελάχιστο ποσό εσόδων αυτό που προκύπτει από τα ηλεκτρονικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και με βάση αυτό υπολογίζει τον φόρο.

Το νέο Ε3 περιλαμβάνει και αλλαγές στους κωδικούς που αφορούν επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Καταργούνται κωδικοί παλαιών έκτακτων ενισχύσεων, όπως εκείνων της περιόδου της πανδημίας ή της ενεργειακής κρίσης, και προστίθενται νέοι για ενισχύσεις που δόθηκαν το 2025. Οι νέοι κωδικοί αφορούν κυρίως αγρότες αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, γίνεται πιο σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα αφορολόγητα έσοδα και στα ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς, ώστε να δηλώνονται σωστά.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το έντυπο υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό υποκαταστημάτων, ενώ σε περιπτώσεις συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, το Ε3 υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή, το Ε3 συνδέεται άμεσα με τον τελικό φόρο που θα πληρώσουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Περίπου 400.000 επαγγελματίες φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό που ορίζει το κράτος. Για το 2025 το ποσό αυτό αυξήθηκε λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο ελάχιστος φόρος για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα.

Υπάρχουν ωστόσο και προβλέψεις για ελαφρύνσεις. Επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής έχουν μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ εξαιρούνται από το σύστημα και οι νέες μητέρες ελεύθεροι επαγγελματίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συνολικά, το νέο Ε3 κάνει τη φορολογική διαδικασία πιο αυτοματοποιημένη και πιο αυστηρή. Για τον μέσο πολίτη και επαγγελματία, το βασικό μήνυμα είναι ότι όσα δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσα στη χρονιά παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στον τελικό φόρο και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την περιφέρεια – Νέες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

ΔΥΠΑ: Δυναμική συμμετοχή στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη – Πάνω από 6.500 πολίτες και 150 επιχειρήσεις

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Την Παρασκευή (20/2) οι πρώτες πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία (video)