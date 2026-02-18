search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έτοιμος (κι αυτός) να… προσφέρει

MARGARITIS_SXINAS

Σαν να αναζητά ρόλο στην εσωτερική πολιτική σκηνή δείχνει ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς.

Τελευταία έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, ενώ φροντίζει να διατηρεί στην πρώτη γραμμή το γεγονός πως είναι δραστήριο μέλος της ΝΔ.

Αν και διευκρινίζει ότι δεν έχει φιλοδοξίες για οφίκια και ρόλους, όλοι αντιλαμβάνονται ότι μόνο οφίκια και ρόλους εννοούν όσοι μιλούν για «προσφορά στον αγώνα του κόμματος», που λέει και ο ίδιος.

Το ερώτημα είναι αν ο Σχοινάς εκδηλώνει ουσιαστικά ενδιαφέρον για τον επικείμενο ανασχηματισμό ή βάζει υποθήκη για μετά τις εκλογές.

Υποθέτω ότι κανένα από τα δύο δεν θα τον χαλούσε – αν και καλύτερα πέντε και στο χέρι, παρά τις εκλογές καρτέρει…

