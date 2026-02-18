Ποιοι έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό (Photos)

Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης, βρέθηκαν στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολλά στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης, ο Νίκος Ρωμανός και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Επίσης, οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Γιώργος Κώτσηρας, Στέφανος Γκίκας, Σταύρος Καλαφάτης, Ιάσων Φωτήλας, Γιάννης Ανδριανός, Σέβη Βολουδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Νίκος Παπαϊωάννου, Χρήστος Κέλλας και Άννα Καραμανλή.

Από το Μέγαρο Μαξίμου, το παρών έδωσαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός Επικρατείας Θανάσης Κοντογεώργης, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο γενικός διευθυντής Ενημέρωσης Πάνος Αμυράς και οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη Χρήστος Ζωγράφος και Θανάσης Νέζης.

Επίσης, η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ και ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, και ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Όπως αναμένεται, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Σε μήνυμά του με αφορμή τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν μεταφράζεται σε πράξη, μέσα από διάλογο, δουλειά και συμμετοχή», υπογραμμίζοντας πως «την Ιστορία τη γράφουν όσοι είναι παρόντες».

Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου.

