search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 18:34

Βενιζέλος για Μανιτάκη: Είχε το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης

18.02.2026 18:34
venizelos manitakis – new

Στον θάνατο του ομότιμου καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ Αντώνη Μανιτάκη, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κάνοντας λόγο για απώλεια για τον κόσμο της νομικής επιστήμης και ιδιαίτερα για το Συνταγματικό Δίκαιο.

Όντας συνταγματολόγος και ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος, εκθείασε το έργο του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι η συνύπαρξή τους στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήρε και το «θάρρος» του Αντώνη Μανιτάκη «να αναλάβει υπουργική ευθύνη τη δύσκολη περίοδο 2012-2013, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης».

Αναλυτικά η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

«Ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη είναι μεγάλη απώλεια. Απώλεια για τη νομική επιστήμη, ιδίως τον κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου, για το μέτωπο στήριξης της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του ορθολογισμού, των αξιών της νεωτερικότητας και της ευρωπαϊκής ιδέας.

Το έργο του Αντώνη Μανιτάκη κατέχει κεντρική θέση στη σύγχρονη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου. Η κοινή γνώμη  και ιδίως η νομική κοινότητα έχει προ πολλού μαρτυρήσει για την εξέχουσα και άκρως επιδραστική θέση του Αντώνη Μανιτάκη ως επιστήμονα, ως δασκάλου, ως διανοούμενου, ως ενεργού και μαχητικού  πολίτη. Ο διάλογος μαζί του, χάρη στη διανοητική εντιμότητα και το πάθος του, έδινε τις μεγαλύτερες αλλά και τις καλύτερες διαστάσεις τόσο στις διαφωνίες και τις συγκρούσεις όσο και στις συμφωνίες και τις συγκλίσεις. Η συνύπαρξή μας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Είχε επιπλέον το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη τη δύσκολη περίοδο 2012-2013, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης.

Πρέπει να ειπωθούν και θα ειπωθούν πολλά για τον Αντώνη Μανιτάκη, οι έπαινοι που του αρμόζουν. Τώρα, την ώρα του πένθους, η σκέψη μας είναι στην Κλύττα, τον Νικόλα, τον Βαγγέλη, όλη την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους και πίσω στην Γιώτα. Τον αποχαιρετώ με όλη μου την αγάπη».

Διαβάστε επίσης:

Μπηχτές Ζωής για Τσίπρα μέσω Βελόπουλου: «Πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, αλλά μία είναι η καπετάνισσα»

Η ατάκα Χρυσοχοΐδη για τα SMS της Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός προϊστάμενος είμαι, όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ

Ο Τζιωρτζιώτης και ο «βόθρος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

tileorasi
MEDIA

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

venizelos manitakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βενιζέλος για Μανιτάκη: Είχε το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:01
mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

1 / 3