Βενιζέλος για Μανιτάκη: Είχε το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης

Στον θάνατο του ομότιμου καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ Αντώνη Μανιτάκη, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κάνοντας λόγο για απώλεια για τον κόσμο της νομικής επιστήμης και ιδιαίτερα για το Συνταγματικό Δίκαιο.

Όντας συνταγματολόγος και ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος, εκθείασε το έργο του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι η συνύπαρξή τους στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήρε και το «θάρρος» του Αντώνη Μανιτάκη «να αναλάβει υπουργική ευθύνη τη δύσκολη περίοδο 2012-2013, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης».

Αναλυτικά η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

«Ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη είναι μεγάλη απώλεια. Απώλεια για τη νομική επιστήμη, ιδίως τον κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου, για το μέτωπο στήριξης της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του ορθολογισμού, των αξιών της νεωτερικότητας και της ευρωπαϊκής ιδέας.

Το έργο του Αντώνη Μανιτάκη κατέχει κεντρική θέση στη σύγχρονη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου. Η κοινή γνώμη και ιδίως η νομική κοινότητα έχει προ πολλού μαρτυρήσει για την εξέχουσα και άκρως επιδραστική θέση του Αντώνη Μανιτάκη ως επιστήμονα, ως δασκάλου, ως διανοούμενου, ως ενεργού και μαχητικού πολίτη. Ο διάλογος μαζί του, χάρη στη διανοητική εντιμότητα και το πάθος του, έδινε τις μεγαλύτερες αλλά και τις καλύτερες διαστάσεις τόσο στις διαφωνίες και τις συγκρούσεις όσο και στις συμφωνίες και τις συγκλίσεις. Η συνύπαρξή μας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Είχε επιπλέον το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη τη δύσκολη περίοδο 2012-2013, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης.

Πρέπει να ειπωθούν και θα ειπωθούν πολλά για τον Αντώνη Μανιτάκη, οι έπαινοι που του αρμόζουν. Τώρα, την ώρα του πένθους, η σκέψη μας είναι στην Κλύττα, τον Νικόλα, τον Βαγγέλη, όλη την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους και πίσω στην Γιώτα. Τον αποχαιρετώ με όλη μου την αγάπη».

