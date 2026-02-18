search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.02.2026 11:03

Ο Τζιωρτζιώτης και ο «βόθρος»

18.02.2026 11:03
Απ’ όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί ότι έκανε ο Τζιωρτζιώτης για να καλύπτει επί χρόνια την προβληματική λειτουργία της Βιολάντα, σε ένα πράγμα ήταν… «εύστοχος» ο επιχειρηματίας. Και δεν μπορώ παρά να κάνω αυτή την τραγική παρατήρηση, καθώς μπορεί να συμπυκνώνει όλη την αλήθεια για το έγκλημα.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα κατέθεσε ο υπάλληλος της εταιρείας, στον οποίο ο Τζιωρτζιώτης είχε αναθέσει καθήκοντα υδραυλικού (χωρίς πτυχίο), «είχαν πει να λέω ότι η οσμή ήταν από βόθρους».

Και η (μαύρη, κατάμαυρη) αλήθεια αυτό ήταν μία πραγματικότητα: Από το «βόθρο» μίας άθλιας, κυνικής και μοιραίας εργοδοσίας προέρχονταν αυτή η οσμή, που τελικά σκότωσε πέντε εργάτριες. Ήταν αυτός ο «βόθρος» της ασυδοσίας μετά (γερών) πλατών, της αλαζονείας, της αδιαφορίας.

Δεν ήταν απλά η οσμή από ένα βόθρο: Ήταν όλη η εταιρεία του πολυδιαφημισμένου επιχειρηματία ένας «βόθρος».   

Σε αυτό το «βόθρο» προστέθηκε δυστυχώς και η δουλοπρέπεια της άλλης πλευράς – αυτής που θα έπρεπε να αντιστέκεται σε τέτοιες πρακτικές της εργοδοσίας, αλλά προτιμά να γίνεται έρμαιο των διαθέσεών της, για να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο του τρόμου.

