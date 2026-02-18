Ο Τζιωρτζιώτης και ο «βόθρος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απ’ όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί ότι έκανε ο Τζιωρτζιώτης για να καλύπτει επί χρόνια την προβληματική λειτουργία της Βιολάντα, σε ένα πράγμα ήταν… «εύστοχος» ο επιχειρηματίας. Και δεν μπορώ παρά να κάνω αυτή την τραγική παρατήρηση, καθώς μπορεί να συμπυκνώνει όλη την αλήθεια για το έγκλημα.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα κατέθεσε ο υπάλληλος της εταιρείας, στον οποίο ο Τζιωρτζιώτης είχε αναθέσει καθήκοντα υδραυλικού (χωρίς πτυχίο), «είχαν πει να λέω ότι η οσμή ήταν από βόθρους».
Και η (μαύρη, κατάμαυρη) αλήθεια αυτό ήταν μία πραγματικότητα: Από το «βόθρο» μίας άθλιας, κυνικής και μοιραίας εργοδοσίας προέρχονταν αυτή η οσμή, που τελικά σκότωσε πέντε εργάτριες. Ήταν αυτός ο «βόθρος» της ασυδοσίας μετά (γερών) πλατών, της αλαζονείας, της αδιαφορίας.
Δεν ήταν απλά η οσμή από ένα βόθρο: Ήταν όλη η εταιρεία του πολυδιαφημισμένου επιχειρηματία ένας «βόθρος».
Σε αυτό το «βόθρο» προστέθηκε δυστυχώς και η δουλοπρέπεια της άλλης πλευράς – αυτής που θα έπρεπε να αντιστέκεται σε τέτοιες πρακτικές της εργοδοσίας, αλλά προτιμά να γίνεται έρμαιο των διαθέσεών της, για να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο του τρόμου.
Διαβάστε επίσης:
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έτοιμος (κι αυτός) να… προσφέρει
Καβγάς Παπαχλιμίντζου-Γεωργιάδη στην ΕΡΤ για τα… μάτια της Κωνσταντοπούλου (video)
Καὶ ἐγένοντο «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» με ποσοστά Τσαουσέσκου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.