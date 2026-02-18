search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.02.2026 14:23

Μπηχτές Ζωής για Τσίπρα μέσω Βελόπουλου: «Πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, αλλά μία είναι η καπετάνισσα»

zoi_konstantopoulou_new

Δεν κρατήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν άκουσε τον Βελόπουλο, στην Ολομέλεια, να μιλά για ακυβέρνητα καράβια εννοώντας τους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα και έσπευσε να… βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Και μάλλον η στόχευσή της ήταν να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σε σχέση με τα τεκταινόμενα στο κόμμα της, την ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου, τα όσα φέρεται να καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση, κ.λπ. Όσο για τα πρόσωπα, στόχος της ήταν μάλλον ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, μιλώντας στο βήμα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέλυσε τη θεωρία του ακυβέρνητου καραβιού, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα πως «όχι για καπετάνιοι, ούτε για μούτσοι δεν κάνουν».

Ανεβαίνοντας στο βήμα αμέσως μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε σκωπτικά: «Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια και τους πλόες και τα πληρώματα. Ένα είναι το καράβι και μια η καπετάνισσα…». Και άφησε να εννοηθεί πως απευθύνεται σε όλους όσοι «με έλλειψη φαντασίας», προσπαθούν να «απομιμηθούν τη δύσκολη πλεύση της Πλεύσης Ελευθερίας που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής».

Κατά τα λοιπά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελυθερίας συμφώνησε με τον Κυριάκο Βελόπουλο ο οποίος νωρίτερα είπε ότι «λέγονται ελάχιστα εδώ μέσα για το σκάνδαλο Έπσταιν, στο οποίο εμπλέκονται και Έλληνες».

