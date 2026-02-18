Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η επιβατική κίνηση ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας ότι η ταξιδιωτική διάθεση των Ελλήνων παραμένει ισχυρή ακόμη και εκτός θερινής περιόδου. Τα στοιχεία από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της Aegean Airlines, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αποτυπώνουν μια εικόνα αυξημένης ζήτησης τόσο για το εξωτερικό όσο και για δημοφιλείς εγχώριους προορισμούς.

Οι συντελεστές πληρότητας για το συγκεκριμένο τριήμερο κινούνται συνολικά πάνω από το 80%, με το δίκτυο εξωτερικού να καταγράφει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Από τη βάση της Αθήνας, οι πληρότητες στις διεθνείς πτήσεις ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και η εικόνα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Θετική είναι η εικόνα και στο εσωτερικό δίκτυο, όπου από την Αθήνα οι πληρότητες αγγίζουν το 80%, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν το 85%, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική των περιφερειακών μετακινήσεων.

Η κορύφωση της κίνησης καταγράφεται την Πέμπτη και την Παρασκευή πριν από την αργία, αλλά και την ίδια την Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική ροή από και προς τις δύο βασικές βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αργία έχει παγιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά «ραντεβού» της χρονιάς.

Στους διεθνείς προορισμούς, οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται κυρίως σε διαχρονικά δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις. Από την Αθήνα, στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη υψηλή ζήτηση καταγράφεται για Βρυξέλλες, Βαρκελώνη, Ρώμη, Μόναχο και Λάρνακα. Η τάση αυτή καταδεικνύει τη σαφή προτίμηση σε city break προορισμούς με πολιτιστικό και γαστρονομικό ενδιαφέρον, αλλά και εύκολη πρόσβαση.

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει και η κίνηση προς ελληνικούς προορισμούς, με τα νησιά να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από την Αθήνα, ξεχωρίζουν η Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, η Χίος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Από τη Θεσσαλονίκη, οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως Χίο, Λήμνο, Κω, Ηράκλειο και Ρόδο. Η ισχυρή παρουσία νησιωτικών προορισμών στη λίστα επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και σε χειμερινή περίοδο, η θαλάσσια Ελλάδα διατηρεί την ελκυστικότητά της για ολιγοήμερες αποδράσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξημένη ζήτηση για λιγότερο «παραδοσιακούς» προορισμούς. Πόλεις όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ καταγράφουν υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντική κινητικότητα εμφανίζεται και σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι. Η διεύρυνση των επιλογών αποτυπώνει τη διαφοροποίηση του ταξιδιωτικού προφίλ των Ελλήνων και τη σταδιακή ενίσχυση συνδέσεων πέραν των κλασικών ευρωπαϊκών αγορών.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των ταξιδιωτών έχει ήδη οργανώσει το ταξίδι της αρκετό διάστημα νωρίτερα – τάση που παρατηρείται συστηματικά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης όπως οι αργίες – εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε ορισμένους προορισμούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου, που προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές για όσους αποφασίζουν την τελευταία στιγμή.

Συνολικά, η εικόνα του φετινού τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας αναδεικνύει μια σταθερά ενισχυμένη ταξιδιωτική δυναμική, με το εξωτερικό να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά και το εσωτερικό δίκτυο να επιβεβαιώνει τη διαρκή του ανθεκτικότητα. Οι υψηλές πληρότητες, η γεωγραφική διασπορά των προορισμών και η έγκαιρη οργάνωση των κρατήσεων συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε ώριμη και διευρυμένη ταξιδιωτική αγορά, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και εκτός αιχμής θερινής περιόδου.

