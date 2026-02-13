Δεν έχει μπουφέ. Δεν έχει καζίνο. Δεν έχει τεράστιο θέατρο με φαντασμαγορικά shows. Κι όμως, το Ilma της The Ritz-Carlton Yacht Collection έγραψε ιστορία ως το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο που απέσπασε διάκριση Five-Star από τον Forbes Travel Guide. Και δεν το πέτυχε με υπερβολές, αλλά με επανασχεδιασμό της ίδιας της εμπειρίας.

Ένα superyacht 240 μέτρων

Το Ilma δεν μοιάζει με κλασικό κρουαζιερόπλοιο. Με μήκος περίπου 241 μέτρα και χωρητικότητα 448 επιβατών, λειτουργεί περισσότερο ως πολυτελές superyacht παρά ως πλωτό θέρετρο μαζικής φιλοξενίας.

Διαθέτει 224 σουίτες, όλες με ιδιωτική βεράντα και θέα στη θάλασσα. Οι χώροι είναι ευρύχωροι και φωτεινοί, με σύγχρονη αισθητική και καθαρές γραμμές, σχεδιασμένοι από το λονδρέζικο γραφείο AD Associates. Η αίσθηση είναι οικεία και ήρεμη, χωρίς τον θόρυβο και την πολυκοσμία που συναντά κανείς σε μεγαλύτερα πλοία.

Photo: ritzcarltonyachtcollection.com

Στις σουίτες, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: προϊόντα περιποίησης Diptyque ή Bvlgari, ξεχωριστή μπανιέρα με άλατα, σεσουάρ Dyson, μηχανή Nespresso και βραστήρας για τσάι. Το εξατομικευμένο minibar περιλαμβάνει σαμπάνια, ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες λαμβάνουν μικρά δώρα, από premium σοκολάτες μέχρι σετ περιποίησης.

Λιγότερος κόσμος, περισσότερη ποιότητα

Η φιλοσοφία του Ilma βασίζεται σε έναν απλό κανόνα: λιγότεροι επιβάτες, περισσότερος χώρος και υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Η αναλογία προσωπικού προς επισκέπτες είναι από τις υψηλότερες στη θάλασσα, κάτι που μεταφράζεται σε πιο άμεση και προσωπική φροντίδα.

Κάθε σουίτα συνοδεύεται από έναν προσωπικό μπάτλερ που αναλαμβάνει πρακτικά τα πάντα. Από κρατήσεις σε εστιατόρια και οργάνωση εκδρομών μέχρι φροντίδα ρούχων και ειδικά αιτήματα, η εμπειρία είναι πλήρως εξατομικευμένη.

Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη στη θάλασσα, όπου ο καιρός και τα δρομολόγια αλλάζουν. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην εκπαίδευση του πληρώματος ώστε τα πρότυπα της Ritz-Carlton να διατηρούνται σταθερά, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Γαστρονομία αντί για μπουφέ

Στο Ilma δεν υπάρχουν ατέλειωτες ουρές σε μπουφέ. Αντίθετα, υπάρχουν πέντε εστιατόρια και επτά μπαρ με ξεκάθαρη γαστρονομική ταυτότητα.

Το Seta su Ilma προσφέρει σύγχρονη ιταλική υψηλή γαστρονομία από τον σεφ Fabio Trabocchi, γνωστό από το Fiola στην Ουάσινγκτον.

Photo: ritzcarltonyachtcollection.com

Το The Beach House, με την υπογραφή του Michael Mina, κινείται σε γεύσεις Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. Τα μενού είναι à la carte και η εμπειρία θυμίζει εστιατόριο μεγάλης πόλης, όχι τυπικό δείπνο κρουαζιέρας.

Αντί για καζίνο και μεγάλα θέατρα, το πλοίο διαθέτει μικρότερα lounges και χώρους ζωντανής μουσικής και εκδηλώσεων.

Η μαρίνα

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ilma είναι η μαρίνα του. Όταν το γιοτ αγκυροβολεί, μια υδραυλική πλατφόρμα ανοίγει στο πίσω μέρος και συνδέεται απευθείας με τη θάλασσα, δημιουργώντας μια ιδιωτική αποβάθρα.

Photo: ritzcarltonyachtcollection.com

Οι επιβάτες μπορούν να κολυμπήσουν στην πισίνα, να κάνουν καγιάκ ή paddleboard ή απλώς να χαλαρώσουν δίπλα στο νερό. Η εμπειρία θυμίζει διακοπές σε ιδιωτικό γιοτ, όπου η θάλασσα δεν είναι απλώς θέα, αλλά μέρος της καθημερινότητας.

Photo: ritzcarltonyachtcollection.com

Το Ritz-Carlton Spa διαθέτει 11 αίθουσες θεραπειών και spa, πέντε από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σε εξωτερικό χώρο.

Photo: ritzcarltonyachtcollection.com

Εκδρομές με πιο προσωπικό χαρακτήρα

Η διαφοροποίηση συνεχίζεται και στις εκδρομές. Η λογική δεν είναι η τυπική ομαδική ξενάγηση, αλλά εμπειρίες με πιο επιλεγμένο και αυθεντικό χαρακτήρα.

Σε συγκεκριμένα δρομολόγια με αναχώρηση και επιστροφή στην Αθήνα, για παράδειγμα, οι επιβάτες απολαμβάνουν ιδιωτικό Evening Beach Soirée στο Alemagou της Μυκόνου, με κοκτέιλ, μεσογειακά καναπεδάκια, ζωντανή μουσική και θέα στο ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου.

Ένα νέο είδος επιβάτη

Το Ilma προσελκύει κοινό διαφορετικό από το παραδοσιακό των πολυτελών κρουαζιερών. Η μέση ηλικία είναι 54 ετών, χαμηλότερη από τον κλασικό μέσο όρο του κλάδου, και πολλοί επιβάτες δεν έχουν ξανακάνει κρουαζιέρα.

Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν boutique ξενοδοχεία και ιδιωτικές βίλες και αναζητούν πολιτιστικές εμπειρίες, ευεξία και πιο αργό ρυθμό. Θέλουν πολυτέλεια, αλλά χωρίς υπερβολή.

Η διάκριση Five-Star από το Forbes Travel Guide δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι επιβεβαίωση ότι η πολυτέλεια στη θάλασσα μπορεί να οριστεί διαφορετικά.

