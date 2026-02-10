Tui: Οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν τις ΗΠΑ και προτιμούν τα ταξίδια στα Εμιράτα και την Ασία

Οι Ευρωπαίοι κάνουν λιγότερες κρατήσεις για ταξίδια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Tui, την μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης, καθώς η όρεξη για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μειώνεται και οι ανησυχίες παραμένουν γύρω από τις πολιτικές μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Tui, η οποία λαμβάνει τις περισσότερες κρατήσεις της από πελάτες στην Ευρώπη, έχει δει «σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση» για ταξίδια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σεμπάστιαν Έμπελ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι αυξανόμενη κίνηση προς τα Εμιράτα και την Ασία», είπε. «Βλέπουμε επίσης ευρωπαϊκή ζήτηση για την Καραϊβική, η οποία – λόγω χωρητικότητας – δεν ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητα στο παρελθόν, αλλά εκεί βλέπουμε τώρα ξανά δυνατότητες ανάπτυξης».

Αυτό έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων πέρα ​​από τον Ατλαντικό μειώνεται.

Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε ταξιδιώτες από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 42% των ταξιδιωτών μεγάλων αποστάσεων σκέφτονταν ένα ταξίδι στην Ευρώπη φέτος, μειωμένο από 45% πέρυσι. Στις ΗΠΑ, το 34% σκόπευε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, μειωμένο από 37%.

Στην Ευρώπη, αρκετές χώρες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ λόγω αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων, της κράτησης ορισμένων επισκεπτών και των διαμαρτυριών για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, έχουν εμφανιστεί αναφορές από τα σύνορα των ΗΠΑ για τουρίστες που κρατούνται και ανακρίνονται, άτομα με άδειες εργασίας που στέλνονται σε κέντρα κράτησης της ICE και άτομα που απελαύνονται άδικα.

