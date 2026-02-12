search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 10:00
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 08:36

Σάμος: Αποθέωση για το νήσι του Πυθαγόρα στα βρετανικά ΜΜΕ – Τρίτος καλύτερος προορισμός στον κόσμο

12.02.2026 08:36
samos_island_kokkari

Ως ο νέος διεθνής προορισμός που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις», προβάλλεται το τελευταίο διάστημα η Σάμος από δημοφιλή μέσα του εξωτερικού.

Η εφημερίδα Metro αναφέρεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης που έχει ήδη το νησί του Πυθαγόρα στη Βρετανική αγορά ενόψει της νέας σεζόν, συμπληρώνοντας πως «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Metro προτρέπει τους αναγνώστες της να περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του πανέμορφου νησιού, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και πεζοπορίας στο όρος Κέρκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Travel Weekly που κατατάσσει την Σάμο στην τρίτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου με νέες απευθείας συνδέσεις με Βρετανικά αεροδρόμια.

Τη λίστα του τουριστικού ιστότοπου συμπληρώνουν η Σεούλ, το Σεντ Λούις, η Πούντα Κάνα στο Μεξικό, η Οτάβα, τα Τίρανα, το Νιου Τζέρσεϋ και η Νίκαια της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του προορισμού από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του προορισμού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα ενόψει των νέων πτήσεων.

«Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητές, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου.

Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» προσθέτει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

Διαβάστε επίσης:

Tui: Οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν τις ΗΠΑ και προτιμούν τα ταξίδια στα Εμιράτα και την Ασία

Ουαλία: Το νησί που πωλείται όσο… ένα σπίτι και η μεγάλη… παγίδα

Οι ταξιδιώτες ψήφισαν: Η Ήπειρος είναι η πιο φιλόξενη περιοχή του κόσμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

TASOULAS_TSIPRAS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Προεδρικό σήμερα ο Τσίπρας

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Έρχονται κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα, ελλείψεις, ιδιώτες και εξουθένωση βγάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 09:59
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

1 / 3