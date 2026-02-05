Οι ταξιδιώτες ψήφισαν: Η Ήπειρος είναι η πιο φιλόξενη περιοχή του κόσμου

Η φιλοξενία είναι μία απο τις ελληνικές αρετές. Αλλωστε όλοι οι επισκέπτες, οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν να το λένε για την… ελληνική φιλοξενία. Αρα δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ανάμεσα στις πιο φιλόξενες περιοχές παγκοσμίως για το 2026 συγκαταλέγεται η Ήπειρος.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα 14α Traveller Review Awards, που βασίζονται σε περισσότερες από 370 εκατομμύρια κριτικές ταξιδιωτών, από όλο τον κόσμο στο Booking.com.

Η διάκριση της Ηπείρου επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, καθώς μαζί με ελληνικούς προορισμούς όπως τα Χανιά, η Σκόπελος, η Κάρπαθος και το Λασίθι, αναδείχθηκε για την αυθεντική φιλοξενία και την υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων της.

Συνολικά, στην Ελλάδα βραβεύτηκαν 71.230 συνεργάτες της Booking.com, με τις 6.353.499 κριτικές να αποτυπώνουν την ικανοποίηση εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες πέτυχαν μέση βαθμολογία 9,3, την υψηλότερη διεθνώς, ισόβαθμη με την Κροατία.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν όχι μόνο την Ελλάδα ως έναν από τους πιο φιλόξενους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά τοποθετούν και την Ήπειρο ειδικότερα ως σημείο αναφοράς για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία σε διεθνές επίπεδο.

Οι βραβευμένοι περιλαμβάνουν 1.817.848 παρόχους καταλυμάτων, 1.977 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και 137 παρόχους μεταφοράς από και προς αεροδρόμια.

Η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή για ένατη συνεχόμενη χρονιά με 214.666 βραβευμένους συνεργάτες, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (170.596) και την Ισπανία (152.292).

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία (111.685) και το Ηνωμένο Βασίλειο (93.989).

Η Βραζιλία ανεβαίνει δύο θέσεις και καταλαμβάνει την έκτη θέση (80.791), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες (77.949) και η Πολωνία (72.619) βρίσκονται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Ελλάδα (71.230) και η Κροατία (58.707).

Τα διαμερίσματα συνεχίζουν για ένατη συνεχόμενη χρονιά να αποτελούν την πιο βραβευμένη κατηγορία, με 901.481 διακρίσεις, ακολουθούμενα από τις εξοχικές κατοικίες (287.464) και τα ξενοδοχεία (197.658).

Παράλληλα, τα κάμπινγκ και οι βίλες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στους βραβευμένους συνεργάτες, με 15% η καθεμία, ενώ τα ryokan (παραδοσιακά ιαπωνικά πανδοχεία) ακολούθησαν με αύξηση 13%.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν το διαρκές ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για μοναδικά καταλύματα με έντονο χαρακτήρα που δίνουν την αίσθηση του τόπου.



Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που διακρίθηκαν, αυξήθηκαν στις 1.977, σημειώνοντας άνοδο 49% σε σύγκριση με το 2025.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν με τον μεγαλύτερο αριθμό βραβευμένων παρόχων (203), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε στη δεύτερη θέση (174) και η Ισπανία συμπληρώνει την πρώτη τριάδα (155).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι πάροχοι μεταφοράς από και προς αεροδρόμια, με 137 βραβευμένους συνεργάτες, με αριθμό αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση.

O Alessandro Callari, Regional Manager σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισραήλ της Booking.com δήλωσε: «Είναι τιμή μας, να αναγνωρίζουμε την Ήπειρο ως μία από τις πιο φιλόξενες περιοχές στον κόσμο.

Η αυθεντική φιλοξενία των ανθρώπων της, σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά τοπία, την πλούσια ιστορία και την εξαιρετική γαστρονομία, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Ιδιαίτερη χαρά μάς προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η διάκριση αντανακλά τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Ήταν πραγματικά έμπνευση για εμάς, να παρακολουθούμε τις κριτικές που έλαβαν οι τοπικοί μας συνεργάτες, των οποίων η διαρκής προσήλωση στην αριστεία συνέβαλε καθοριστικά στο να ξεχωρίσει η Ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο».



Παρότι οι χώρες που παραδοσιακά συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό διακρίσεων εξακολουθούν να κυριαρχούν, ορισμένες από τις πιο δυναμικές εξελίξεις της φετινής χρονιάς προέρχονται από αγορές που κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση σε βραβευμένους συνεργάτες.

Η Βουλγαρία είναι μία από αυτές σημειώνοντας άνοδο 68% σε σχέση με το 2025, ενώ ακολουθούν η Νότια Κορέα (46%) και η Κίνα (39%).

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ιαπωνία με αύξηση 29% και η Νορβηγία με 19%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση των τοπικών οικοδεσποτών στην παροχή αυθεντικών, υψηλής ποιότητας και αξέχαστων εμπειριών φιλοξενίας.



Οι πιο φιλόξενες πόλεις στην Ελλάδα είναι οι Καλύβες Πολυγύρου, στη Μακεδονία, η Καρδαμύλη στην Πελοπόννησο, η Χώρα Αστυπάλαιας στα Δωδεκάνησα, ο Σταυρός στη Μακεδονία, ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος στη Μακεδονία, η Οία στις Κυκλάδες, η Κάτω Δαράτσο στα Χανιά, η Παραλία Διονυσίου στη Μακεδονία, η Ερμιόνη στην Πελοπόννησο και η Αλυκή στην Πάρο.

Διαβάστε επίσης

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

Οι «αγχολυτικοί» Λειψοί στο top 5 του κόσμου για διακοπές χωρίς στρες

Χριστούγεννα: Τρία ελληνικά χωριά για αξέχαστες γιορτινές διακοπές! (Photos)