Ένα ιδιωτικό νησί ανοιχτά των ακτών της Ουαλίας βγήκε προς πώληση σε τιμή που δεν απαιτεί… λαχείο, αλλά σίγουρα προϋποθέτει καλή γνώση της… παλίρροιας.

Το νησί Ynys Gifftan βρίσκεται στο εντυπωσιακό τοπίο του ποταμού Dwyryd, σε μικρή απόσταση από το γραφικό Portmeirion, στην περιοχή Gwynedd.

Photo: Carter Jonas

Το νησί έχει έκταση περίπου 69 στρέμματα και περιλαμβάνει ένα βικτωριανό πέτρινο αγροτόσπιτο, το οποίο κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1970, αλλά σήμερα χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση, σύμφωνα με τους μεσίτες.

Photo: Carter Jonas

Η ενδεικτική τιμή πώλησης έχει οριστεί στις 409.500 ευρώ, ποσό ελαφρώς υψηλότερο από τη μέση τιμή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται περίπου στα 351.000 ευρώ.

Πρόσβαση… με βάρκα ή με τα πόδια

Το Ynys Gifftan είναι «παλιρροϊκό» νησί:

-σε υψηλή παλίρροια η πρόσβαση γίνεται μόνο με βάρκα

-σε χαμηλή παλίρροια μπορεί κανείς να το προσεγγίσει με τα πόδια, διασχίζοντας αμμώδεις εκτάσεις και ρηχά νερά

Ιστορικές αναφορές μάλιστα σημειώνουν ότι παλαιότερα οι κάτοικοι έβγαζαν τα παπούτσια τους για να περάσουν απέναντι.

Photo: Carter Jonas

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον»

Σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο Carter Jonas, που έχει αναλάβει την πώληση, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν και δεν έχει ξαναπουλήσει νησί.

Οι μεσίτες προειδοποιούν ότι οι επισκέψεις πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της διαδρομής πρόσβασης, του εδάφους και των παλιρροϊκών συνθηκών.

Απομονωμένο καταφύγιο σε μοναδικό τοπίο

Οι μεσίτες χαρακτηρίζουν το νησί ως «μοναδική ευκαιρία» για όσους αναζητούν ένα ιδιαίτερο project ζωής ή ένα απόλυτα απομονωμένο καταφύγιο.

Σύμφωνα με την αγγελία, το νησί βρίσκεται σε ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον με πανοραμική θέα προς την ακτογραμμή και τα βουνά του Εθνικού Πάρκου Eryri.

Photo: Carter Jonas

Προσοχή στην παλίρροια

Ο οδηγός Discovering Britain της Royal Geographical Society προειδοποιεί ότι το νησί είναι προσβάσιμο με τα πόδια μόνο για περίπου τρεις ώρες πριν και μετά τη χαμηλή παλίρροια, ενώ υπάρχουν δύο ροές ποταμού που μπορεί να καταστήσουν το πέρασμα επικίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

Οι ταξιδιώτες ψήφισαν: Η Ήπειρος είναι η πιο φιλόξενη περιοχή του κόσμου

Και οι Ιρλανδοί «ψηφίζουν» Ελλάδα για τις διακοπές τους – Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί