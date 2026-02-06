Η Route 66, που «κλείνει» 100 χρόνια «ζωής, δεν είναι απλώς ένας δρόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του αμερικανικού πολιτισμού, του πάθους για ταξίδι και της ελευθερίας του δρόμου.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί, το 1926, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινότητας, της οικονομίας και της «ταυτότητας» της σύγχρονης Αμερικής, ενώ μέχρι σήμερα προσελκύει ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο που θέλουν να βιώσουν την απόλυτη road trip εμπειρία.

Η «γέννηση» και η ιστορική διαδρομή

Η ιστορία της Route 66 ξεκινά το 1926, όταν εντάχθηκε στο νέο, ομοσπονδιακό σύστημα αυτοκινητοδρόμων των Η.Π.Α. με στόχο να συνδέσει την Ανατολή με τη Δύση. Ο αρχικός σχεδιασμός ένωσε το Σικάγο της Ιλινόις με τη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, καλύπτοντας συνολικά περίπου 3.860 χλμ.

Αρχικά, το τμήμα αυτό βασίστηκε σε προϋπάρχουσες διαδρομές, όπως μονοπάτια αυτοχθόνων, παλιά εμπορικά μονοπάτια και σιδηροδρομικές γραμμές και ολοκληρώθηκε πλήρως σε άσφαλτο στα τέλη της δεκαετίας του 1930.

Από την πρώτη στιγμή, η Route 66 διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των Αμερικανών. Καθώς πέρασε μέσα από οκτώ πολιτείες ( Ιλινόις, Μιζούρι, Κάνσας, Οκλαχόμα, Τέξας, Νέο Μεξικό, Αριζόνα και Καλιφόρνια) αποτέλεσε έναν από τους πρώτους αξιόπιστους δρόμους για μακρινά ταξίδια.

Η κοινωνική και οικονομική επιρροή

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930, η Route 66 έγινε η κύρια οδική διαδρομή για χιλιάδες Αμερικανούς με προορισμό την Καλιφόρνια, αναζητώντας νέες ευκαιρίες.

Αυτή η μεγάλη μετακίνηση περιγράφεται μυθιστορηματικά στο έργο «Τα σταφύλια της οργής» του Τζον Στάινμπεκ, που αποτύπωσε την ελπίδα και την απόγνωση αυτών που ταξίδευαν δυτικά.

Καθώς η κυκλοφορία αυξανόταν, οι μικρές πόλεις που βρισκόταν κατά μήκος του δρόμου είδαν μια ευκαιρία να αναπτυχθούν. Μοτέλ, εστιατόρια, βενζινάδικα και καταστήματα άρχισαν να ξεφυτρώνουν σε κάθε στροφή. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν προσέφεραν υπηρεσίες απλώς, έγιναν σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας του ταξιδιού, του αυτοκινήτου και του road trip, μιας εμπειρίας που έχει ταυτιστεί με την ίδια την ιδέα της ελευθερίας.

Η παρακμή και η αναγέννηση

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η αύξηση της των αυτοκινήτων και η ανάγκη για ταχύτερη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών οδήγησε στη δημιουργία του Interstate Highway System. Αυτοκινητόδρομοι μεγάλης ταχύτητας αντικατέστησαν σταδιακά τμήματα της Route 66, και το 1985 η διαδρομή αφαιρέθηκε επίσημα από το εθνικό σύστημα αυτοκινητόδρομων.

Παρά την επίσημη κατάργηση, η Route 66 δεν εξαφανίστηκε. Πολλά τμήματά της χαρακτηρίστηκαν ιστορικά σημεία, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Υπάρχουν πάνω από 250 κτίρια, γέφυρες και άλλα σημεία κατά μήκος της διαδρομής που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων, και συνεχίζουν να αποτελούν αφορμή για ταξίδια και εξερευνήσεις.

Ένα ταξίδι στη Route 66 σημαίνει πολύ περισσότερα από μια απλή οδήγηση από το Σικάγο μέχρι την Καλιφόρνια. Ο δρόμος διασχίζει διαφορετικά τοπία, από τις γεωργικές πεδιάδες του Μεσοδυτικού και τους λόφους των Ozarks, μέχρι τα ανοιχτά οροπέδια του Τέξας και τις μαγευτικές έρημες του Νέου Μεξικού και της Αριζόνα, πριν φτάσει στην ακτή του Ειρηνικού.

Κατά μήκος της διαδρομής θα βρει κανείς μία ποικιλία αξιοθέατων: παραδοσιακά μοτέλ με νεον, ιστορικά diners, μουσεία, γέφυρες με ρομαντική ατμόσφαιρα και παλιές πρατήρια καυσίμων που μαρτυρούν την ιστορία των μετακινήσεων και της αμερικανικής ζωής στον 20ό αιώνα.

Ο θρύλος στην τέχνη

Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τη Route 66 χωρίς να αναφέρει το κλασικό τραγούδι “(Get Your Kicks on) Route 66”, που συνέθεσε ο Bobby Troup το 1946 και έκανε διάσημο το ρομαντικό πνεύμα του δρόμου.

Η αρχική ηχογράφηση έγινε από τον Nat King Cole Trio και έκτοτε το τραγούδι έχει διασκευαστεί από πολυάριθμους καλλιτέχνες, ενισχύοντας τη φήμη του δρόμου ως σύμβολο του αμερικανικού road trip.

Το ίδιο το όνομα Route 66 έχει εμφανιστεί σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιβλία και ακόμα και στην κινούμενη ταινία Cars, όπου μια φανταστική πόλη βασίζεται στους χαρακτήρες και τα συναισθήματα που συνεπάγεται αυτό το ταξίδι.

Το σήμερα

Ακόμα και σήμερα, η Route 66 παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για όσους αγαπούν τα ταξίδια με αυτοκίνητο. Η αίσθηση της νοσταλγίας, η ιστορία που αφηγούνται οι δρόμοι, οι μικρές πόλεις και τα vintage σήματα μοτέλ και εστιατορίων δημιουργούν μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Με το 2026 να σηματοδοτεί τον 100ό εορτασμό της Route 66, πολλές κοινότητες κατά μήκος της διαδρομής προετοιμάζονται να τιμήσουν την ιστορία και την πολιτιστική σημασία ενός δρόμου που, ακόμα και σήμερα, ενώνει τον κόσμο με την ιδέα της ελευθερίας και της περιπέτειας.

