Στις πλαγιές του Ekeberg της Νορβηγίας, με θέα προς το Όσλο και το φιόρδ, βρίσκεται ένα σημείο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία της τέχνης. Είναι το μέρος όπου ο Έντβαρντ Μουνκ βίωσε μια κρίση πανκού και αργότερα την αποτύπωσε στον πίνακα που θα γινόταν παγκόσμιο σύμβολο: την «Κραυγή».

Σήμερα, η τοποθεσία είναι γνωστή ως “The Scream View”, όχι μόνο επειδή προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα, ειδικά το απόγευμα, αλλά και επειδή αποτελεί το πραγματικό «σκηνικό» μιας εμπειρίας που ο ίδιος ο ζωγράφος κατέγραψε με ακρίβεια.

Πριν γίνει πίνακας, έγινε ποίημα

Πριν η «Κραυγή» αποκτήσει τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε, ο Μουνκ προσπάθησε να περιγράψει αυτό που ένιωσε με λόγια. Το 1892, έγραψε στο ημερολόγιό του ένα σύντομο ποιητικό κείμενο, μετά από μια βόλτα που έκανε στην περιοχή με φίλους του.

Το ποίημα του Έντβαρντ Μουνκ (1892)

«Περπατούσα στον δρόμο με δύο συντρόφους — κι έπειτα ο ήλιος έδυσε.

Ο ουρανός ξαφνικά έγινε κόκκινος σαν αίμα — σταμάτησα, ακούμπησα στο κιγκλίδωμα, κουρασμένος μέχρι θανάτου — πάνω από το μπλε-μαύρο φιόρδ και την πόλη απλώνονταν αίμα και γλώσσες φωτιάς.

Οι σύντροφοί μου προχώρησαν, κι εγώ έμεινα πίσω, τρέμοντας από φόβο — και ένιωσα σαν μια μεγάλη, απέραντη κραυγή να περνάει μέσα από τη φύση.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα θεωρείται το πιο άμεσο «κλειδί» για να καταλάβει κανείς το συναίσθημα που ήθελε να αποδώσει ο καλλιτέχνης, όχι ως απλό φόβο, αλλά ως μια στιγμιαία κατάρρευση ισορροπίας ανάμεσα στο εσωτερικό του και τον κόσμο γύρω του.

Το τοπίο που έγινε σύμβολο

Ο Μουνκ επέστρεφε συχνά σε αυτή την περιοχή, που σήμερα ανήκει στο προάστιο Bekkelaget, και την αξιοποίησε επανειλημμένα στη ζωγραφική και στα γραπτά του. Παρότι η πρώτη εκδοχή της «Κραυγής» ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο, το φόντο του έργου — η θέα προς την πόλη και το φιόρδ — παραπέμπει ξεκάθαρα στο σημείο του Ekeberg.

Το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία

Η δύναμη της «Κραυγής» συνδέεται και με την ψυχολογία του Μουνκ. Ο καλλιτέχνης είχε ισχυρό δεσμό με τη φύση, αλλά υπέφερε από άγχος και είχε οικογενειακό ιστορικό με θέματα ψυχικής υγείας. Την ίδια περίοδο η αδελφή του Λάουρα λάμβανε θεραπεία σε ψυχιατρικά ιδρύματα και αργότερα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Όσλο, που βρισκόταν στους πρόποδες του λόφου, κοντά στο σημείο της θέας.

Πώς φτάνει κανείς σήμερα στο «The Scream View»

Το σημείο βρίσκεται νοτιοανατολικά του κέντρου του Όσλο και είναι εύκολα προσβάσιμο. Απέχει περίπου 15 λεπτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ δύο λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν την περιοχή. Η πιο κοντινή στάση βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το σημείο.

Για όσους επισκέπτονται το Όσλο, το «The Scream View» δεν είναι απλώς μια ωραία θέα: είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι ορισμένα έργα τέχνης δεν γεννιούνται μόνο στο εργαστήριο ή στο ατελιέ, αλλά ξεκινούν από μια εντελώς ανθρώπινη στιγμή.

