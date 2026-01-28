Βέλγιο: Πώς ένα… φαρμακείο δημιούργησε τις παλιότερες πραλίνες στον κόσμο

Το Βέλγιο είναι παγκοσμίως γνωστό για τις βάφλες, τις τηγανητές πατάτες και – φυσικά – τη σοκολάτα του. Όμως, σε αντίθεση με άλλες γαστρονομικές «υπογραφές» της χώρας, η ιστορία της βελγικής πραλίνας έχει συγκεκριμένη αφετηρία: ένα μικρό κατάστημα στις Βρυξέλλες, όπου μπορεί κανείς ακόμη και σήμερα να δοκιμάσει τις αυθεντικές πραλίνες όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν το 1912.

Το θρυλικό Neuhaus Chocolate Shop ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1857, όταν ο Jean Neuhaus μετακόμισε από την Ελβετία στο Βέλγιο και άνοιξε στις Βρυξέλλες ένα φαρμακείο. Η αρχική του ιδέα ήταν ευρηματική: πουλούσε φάρμακα τυλιγμένα σε σοκολάτα, ώστε να είναι πιο εύκολα στην κατανάλωση.

Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει, αλλά γρήγορα έγινε κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: οι πελάτες άρχισαν να ζητούν… τη σοκολάτα χωρίς το φάρμακο. Έτσι, με την καθοδήγηση του γιου του, το κατάστημα άρχισε να προσφέρει σοκολατάκια και γλυκίσματα για καθημερινή απόλαυση, όπως και γλυκόριζα.

Με τα χρόνια, όταν ο Frédéric Neuhaus ανέλαβε την επιχείρηση, η στροφή προς τα γλυκά έγινε πλήρης και το φαρμακευτικό κομμάτι εγκαταλείφθηκε. Η Neuhaus άρχισε να εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της, μέχρι που ήρθε η στιγμή που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της σοκολάτας.

Η μεγάλη καινοτομία ήρθε όταν ο εγγονός του ιδρυτή, Jean Neuhaus II, δημιούργησε την πρώτη πραλίνα: μια σοκολάτα με μαλακή γέμιση στο εσωτερικό της. Το προϊόν γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία και έδωσε στην εταιρεία την ώθηση για να επεκταθεί.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και μια ακόμη ιδέα που έκανε την πραλίνα σύμβολο πολυτέλειας: η σύζυγος του Jean II επινόησε και κατοχύρωσε με πατέντα το κουτί σοκολάτας, δίνοντας στις πραλίνες μια πιο «επίσημη» και premium παρουσίαση, που τις καθιέρωσε ως δώρο υψηλής αξίας.

Σήμερα, η Neuhaus διαθέτει πάνω από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 50 χώρες. Παρόλα αυτά, η παραγωγή των σοκολατών παραμένει πιστή στην παράδοση, καθώς όλα τα προϊόντα εξακολουθούν να φτιάχνονται σε ένα εργοστάσιο στις Βρυξέλλες και από εκεί να διανέμονται διεθνώς.

Το πιο ξεχωριστό, όμως, είναι ότι το αυθεντικό κατάστημα παραμένει ανοιχτό και συνεχίζει να πουλά τις διάσημες πραλίνες, τόσο σε μικρά σακουλάκια όσο και σε πολυτελείς συσκευασίες, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γευτούν ένα κομμάτι από την ιστορία της βελγικής σοκολάτας, ακριβώς εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

