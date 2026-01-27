search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:18
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 10:52

Icehotel, Jukkasjärvi: Το ξενοδοχείο από πάγο που λιώνει κάθε χρόνο και «ξαναγεννιέται»

27.01.2026 10:52
ice-hotel-3
Photo: Icehotel

Στην απόλυτη σιωπή της σουηδικής Λαπωνίας, εκεί όπου ο χειμώνας μοιάζει ατελείωτος βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο. Το ICEHOTEL στο Jukkasjärvi δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής· είναι ένα εφήμερο έργο τέχνης που γεννιέται, ζει και πεθαίνει κάθε χρόνο.

Γιατί αυτό που το κάνει πραγματικά μοναδικό δεν είναι μόνο ότι είναι φτιαγμένο από πάγο — αλλά ότι κάθε άνοιξη λιώνει ολοκληρωτικά και κάθε χειμώνα χτίζεται ξανά από την αρχή.

Photo: Icehotel

Κάθε χειμώνα, ο πάγος συλλέγεται από τον ποταμό Torne, μεταφέρεται και σμιλεύεται για να δημιουργήσει το ICEHOTEL από το μηδέν. Τίποτα δεν μένει ίδιο.

Οι σουίτες, οι διάδρομοι, το Ice Bar, ακόμα και τα κρεβάτια, δημιουργούνται εκ νέου κάθε χρονιά, από διαφορετικούς καλλιτέχνες, με διαφορετικά θέματα και αισθητική.

Όταν έρχεται η άνοιξη, το ξενοδοχείο δεν αποσυναρμολογείται. Απλώς αφήνεται να λιώσει αργά και φυσικά, επιστρέφοντας στον ποταμό από τον οποίο γεννήθηκε.

Photo: Icehotel

Το ICEHOTEL λειτουργεί περισσότερο ως προσωρινή γκαλερί πάγου παρά ως συμβατικό ξενοδοχείο.

Καλλιτέχνες, γλύπτες και designers από όλο τον κόσμο δημιουργούν μοναδικές σουίτες, γνωρίζοντας εξαρχής ότι το έργο τους είναι καταδικασμένο να λιώσει.

Οι τοίχοι γίνονται ονειρικά τοπία, τα κρεβάτια φωτισμένα γλυπτά και οι διάδρομοι θυμίζουν κρυστάλλινες σπηλιές. Η διαμονή εδώ δεν είναι απλώς εμπειρία φιλοξενίας — είναι η συμμετοχή σε ένα έργο τέχνης με ημερομηνία λήξης.

Photo: Icehotel

Οι παγωμένες σουίτες διατηρούν σταθερή θερμοκρασία περίπου –5 βαθμών Κελσίου, ωστόσο η εμπειρία είναι πολύ πιο άνετη απ’ όσο υποδηλώνει ο αριθμός. Οι επισκέπτες κοιμούνται σε ειδικούς θερμικούς υπνόσακους πολικών αποστολών, πάνω σε παχιές γούνες ταράνδων, μέσα σε απόλυτη σιωπή και παγωμένη λάμψη.

Photo: Icehotel

Το κλασικό, χειμερινό ICEHOTEL ανοίγει κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο και παραμένει όρθιο μέχρι περίπου τον Απρίλιο. Αυτή είναι η αυθεντική εμπειρία που έχει κάνει το ξενοδοχείο παγκόσμιο σύμβολο: το χιόνι, το αρκτικό φως, οι παγωμένες εγκαταστάσεις και η αίσθηση ότι ζεις μέσα σε κάτι που σύντομα θα χαθεί.

Photo: Icehotel

Παράλληλα, υπάρχει και το ICEHOTEL 365, μια μόνιμη, ηλιακά ψυχόμενη εγκατάσταση που διατηρεί παγωμένα δωμάτια όλο τον χρόνο.

Ακόμα κι αν επισκεφθεί κάποιος το ICEHOTEL δύο χρονιές στη σειρά, δεν θα δει ποτέ το ίδιο ξενοδοχείο. Κάθε έκδοση είναι μοναδική, όπως και η εμπειρία της διαμονής σε έναν χώρο που υπάρχει μόνο για λίγους μήνες.

Διαβάστε επίσης

Βουτιές στην Κόπα Καμπάνα και selfies στο Τόκιο: Εκεί που ταξιδέψαμε το 2025

Η Κάρπαθος και… μια έκπληξη «στα 10 όμορφα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς το 2026»

Το μπαρ-θρύλος του Τόκιο που σε ταξιδεύει έναν αιώνα πίσω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

violanta_louloudia
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο ΣΑΤΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:17
tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

1 / 3