Icehotel, Jukkasjärvi: Το ξενοδοχείο από πάγο που λιώνει κάθε χρόνο και «ξαναγεννιέται»

Στην απόλυτη σιωπή της σουηδικής Λαπωνίας, εκεί όπου ο χειμώνας μοιάζει ατελείωτος βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο. Το ICEHOTEL στο Jukkasjärvi δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής· είναι ένα εφήμερο έργο τέχνης που γεννιέται, ζει και πεθαίνει κάθε χρόνο.

Γιατί αυτό που το κάνει πραγματικά μοναδικό δεν είναι μόνο ότι είναι φτιαγμένο από πάγο — αλλά ότι κάθε άνοιξη λιώνει ολοκληρωτικά και κάθε χειμώνα χτίζεται ξανά από την αρχή.

Photo: Icehotel

Κάθε χειμώνα, ο πάγος συλλέγεται από τον ποταμό Torne, μεταφέρεται και σμιλεύεται για να δημιουργήσει το ICEHOTEL από το μηδέν. Τίποτα δεν μένει ίδιο.

Οι σουίτες, οι διάδρομοι, το Ice Bar, ακόμα και τα κρεβάτια, δημιουργούνται εκ νέου κάθε χρονιά, από διαφορετικούς καλλιτέχνες, με διαφορετικά θέματα και αισθητική.

Όταν έρχεται η άνοιξη, το ξενοδοχείο δεν αποσυναρμολογείται. Απλώς αφήνεται να λιώσει αργά και φυσικά, επιστρέφοντας στον ποταμό από τον οποίο γεννήθηκε.

Photo: Icehotel

Το ICEHOTEL λειτουργεί περισσότερο ως προσωρινή γκαλερί πάγου παρά ως συμβατικό ξενοδοχείο.

Καλλιτέχνες, γλύπτες και designers από όλο τον κόσμο δημιουργούν μοναδικές σουίτες, γνωρίζοντας εξαρχής ότι το έργο τους είναι καταδικασμένο να λιώσει.

Οι τοίχοι γίνονται ονειρικά τοπία, τα κρεβάτια φωτισμένα γλυπτά και οι διάδρομοι θυμίζουν κρυστάλλινες σπηλιές. Η διαμονή εδώ δεν είναι απλώς εμπειρία φιλοξενίας — είναι η συμμετοχή σε ένα έργο τέχνης με ημερομηνία λήξης.

Photo: Icehotel

Οι παγωμένες σουίτες διατηρούν σταθερή θερμοκρασία περίπου –5 βαθμών Κελσίου, ωστόσο η εμπειρία είναι πολύ πιο άνετη απ’ όσο υποδηλώνει ο αριθμός. Οι επισκέπτες κοιμούνται σε ειδικούς θερμικούς υπνόσακους πολικών αποστολών, πάνω σε παχιές γούνες ταράνδων, μέσα σε απόλυτη σιωπή και παγωμένη λάμψη.

Photo: Icehotel

Το κλασικό, χειμερινό ICEHOTEL ανοίγει κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο και παραμένει όρθιο μέχρι περίπου τον Απρίλιο. Αυτή είναι η αυθεντική εμπειρία που έχει κάνει το ξενοδοχείο παγκόσμιο σύμβολο: το χιόνι, το αρκτικό φως, οι παγωμένες εγκαταστάσεις και η αίσθηση ότι ζεις μέσα σε κάτι που σύντομα θα χαθεί.

Photo: Icehotel

Παράλληλα, υπάρχει και το ICEHOTEL 365, μια μόνιμη, ηλιακά ψυχόμενη εγκατάσταση που διατηρεί παγωμένα δωμάτια όλο τον χρόνο.

Ακόμα κι αν επισκεφθεί κάποιος το ICEHOTEL δύο χρονιές στη σειρά, δεν θα δει ποτέ το ίδιο ξενοδοχείο. Κάθε έκδοση είναι μοναδική, όπως και η εμπειρία της διαμονής σε έναν χώρο που υπάρχει μόνο για λίγους μήνες.

