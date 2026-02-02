search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:11
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 08:17

Εισιτήριο από σήμερα στην Fontana di Trevi – Πόσο είναι, ποιοι εξαιρούνται

02.02.2026 08:17
FontanadiTrevi

Εισιτήριο δυο ευρώ θα πληρώνουν από σήμερα οι τουρίστες που επιθυμούν να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό σιντριβάνι της «Φοντάνα ντι Τρέβι», στη Ρώμη.

Πρόκειται για το σημείο, ουσιαστικά, από το οποίο όλοι συνηθίζουν να φωτογραφίζονται ή να πετούν το παραδοσιακό κέρμα, μέσα στην «Φοντάνα».

Το εισιτήριο, σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, ισχύει για ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Εξαιρούνται οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με αναπηρία και οι ξεναγοί. Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Διαβάστε επίσης:

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

Βέλγιο: Πώς ένα… φαρμακείο δημιούργησε τις παλιότερες πραλίνες στον κόσμο

Δύο ελληνικά νησιά στη λίστα με τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xanthi_agogos
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό νερού και πλημμύρισε… τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας (video)

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

kennedy center new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλείνει για δύο χρόνια το Kennedy Center – Η ανακοίνωση του Τραμπ

grammys-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

bluestar_chios
ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη» του Blue Star Chios με τα τεράστια κύματα στο λιμάνι της Καρπάθου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kakopoiisis_anilikis
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Λαμία: 48χρονος κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια την ανήλικη ανιψιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:11
xanthi_agogos
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό νερού και πλημμύρισε… τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας (video)

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

kennedy center new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλείνει για δύο χρόνια το Kennedy Center – Η ανακοίνωση του Τραμπ

1 / 3