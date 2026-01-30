search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:45
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 09:56

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

30.01.2026 09:56
IOS_ISLAND

Ως «βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» προβάλλουν την Ίο τα διεθνή ΜΜΕ για διακοπές το 2026 σε συνέχεια του νέου τουριστικού αφηγήματος του Δήμου Ιητών.

Οι βρετανικοί Times κατατάσσουν τη Χώρα της Ίου στα 25 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η πρωτεύουσα του νησιού αποτελείται από πολλά χαριτωμένα σπιτάκια που θυμίζουν κύβους ζάχαρης. Τα στριφτά σοκάκια ανηφορίζουν μέχρι την εκκλησία της Παναγίας Γκρεμιώτισσας με τον γαλάζιο τρούλο, για την πιο μαγευτική θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. Εκτός από την έντονη διασκέδαση, η Ίος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ιστορίας όπως τα εντυπωσιακά ομόκεντρα αναβαθμιδωτά απομεινάρια της αρχαίας πόλης του Σκάρκου από το 2300 π.Χ. και ο Τάφος του Ομήρου».

Επιπλέον τις σύγχρονες τάσεις για τις νεανικές εκδρομές αναλύει ο ιταλικός ταξιδιωτικός ιστότοπος Wom.Travel.it που εξηγεί πως οι νέοι επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν την διασκέδαση με δραστηριότητες στην φύση και πολιτιστικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ περιοχών από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Μάλτα και την Μεγάλη Βρετανία η Ίος καταλαμβάνει την ένατη θέση ανάμεσα στους 14 προορισμούς «νέας γενιάς» στην Ευρώπη που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά στοιχεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, την Ίο περιλαμβάνει και ο γαλλικός ταξιδιωτικός οδηγός Petite Fute στον ετήσιο καθιερωμένο κατάλογο με τα καλύτερα Ελληνικά νησιά. «Μέλημα μας πλέον δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός ταξιδιωτικών εμπειριών αλλά η δημιουργία ενός προορισμού με ποιότητα ζωής τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους», προσθέτει ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από προσπάθειες του Δήμου Ιητών και την άμεση ανταπόκριση του υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση υποδομών ύψους 100.000 ευρώ καθώς και η εγγραφή για πρώτη φορά του έργου κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου ύψους 1.862.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το αθλητικό συγκρότημα που μπορεί να εξυπηρετεί κατοίκους και τουρίστες, θα αποτελείται από δυο όγκους. Ο πρώτος όγκος, το κλειστό γυμναστήριο, θα περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο στον οποίο θα διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις καθώς και τις κερκίδες. Ο δεύτερος όγκος θα αφορά δύο πλήρεις μονάδες αποδυτηρίων αθλητών με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, γραφείο διοίκησης με αποδυτήρια για διαιτητές και χώρο ιατρείου.

Διαβάστε επίσης:

Βέλγιο: Πώς ένα… φαρμακείο δημιούργησε τις παλιότερες πραλίνες στον κόσμο

Δύο ελληνικά νησιά στη λίστα με τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Icehotel, Jukkasjärvi: Το ξενοδοχείο από πάγο που λιώνει κάθε χρόνο και «ξαναγεννιέται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδριάζει το ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο – Σκέψεις για ένα προεδρεύων πρόσωπο σε Κομισιόν και Συμβούλιο

Sydney-Sweeney-new
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής – Δεν είμαι εδώ να μιλάω γι’ αυτά τα θέματα»

lady_gaga_tokio
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Lady Gaga: «Άνθρωποι στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE, οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας»

kammenos new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καμμένος: «Βλέπω την Καρυστιανού και πρώτο κόμμα» (video)

principia_new
BUSINESS

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς άνω των 200 εκατ. ευρώ του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:45
mitsotakis-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδριάζει το ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο – Σκέψεις για ένα προεδρεύων πρόσωπο σε Κομισιόν και Συμβούλιο

Sydney-Sweeney-new
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής – Δεν είμαι εδώ να μιλάω γι’ αυτά τα θέματα»

lady_gaga_tokio
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Lady Gaga: «Άνθρωποι στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE, οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας»

1 / 3