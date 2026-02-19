search
19.02.2026 21:31

Σαρλίζ Θερόν: «Δεν αισθανόμουν άνθρωπος» – Η αποκάλυψη για 15 ώρες λεκτικής κακοποίησης από φωτογράφο

19.02.2026 21:31
charlise-theron-new

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σαρλίζ Θερόν, αποκαλύπτοντας ότι, όταν ακόμη εργαζόταν ως μοντέλο, βίωσε πολύωρη λεκτική κακοποίηση από φωτογράφο.

Με αφορμή τη φωτογράφισή της για το AnOther Magazine, η 50χρονη ηθοποιός ανακάλεσε στη μνήμη της μια ιδιαίτερα σκοτεινή εμπειρία που βίωσε πριν ακόμη κατακτήσει τη δόξα στο Χόλιγουντ. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής φωτογράφισης βρέθηκε αντιμέτωπη με εξευτελιστική και κακοποιητική συμπεριφορά από φωτογράφο.

«Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο. Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα – θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση, και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», εξομολογήθηκε.

Παρά τη διαδρομή της και τη θέση ισχύος που έχει πλέον στη βιομηχανία του θεάματος, η Θερόν αποκάλυψε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, ακόμη και πρόσφατα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ανάρμοστη συμπεριφορά σε επαγγελματικό περιβάλλον.

«Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Πρόσφατα δούλεψα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά κοντά μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου, δένοντας το πουκάμισό μου. Έπρεπε να μιλήσω», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημασία της υπεράσπισης των προσωπικών ορίων.

Μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Στην ίδια συνέντευξη, η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιλογή της να επεκτείνει τον ρόλο της στον χώρο του κινηματογράφου, αναλαμβάνοντας και καθήκοντα παραγωγού. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας «Atomic Blonde», στην οποία και πρωταγωνίστησε το 2017.

Όπως εξήγησε, η ενασχόλησή της με την παραγωγή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελούσε μια βαθιά επαγγελματική της φιλοδοξία. «Όταν ξεκίνησα να παράγω, πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε τους ηθοποιούς στα σοβαρά. Έπαιρναν μια αναφορά στους τίτλους και κάποια χρήματα. Αλλά εμένα με γοήτευε η ίδια η δουλειά της παραγωγής. Τα “γρανάζια” που χρειάζονται για να στηθεί μια ταινία», σημείωσε, περιγράφοντας την ανάγκη της να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργική διαδικασία.

