Generation Next του Ιδρύματος Vodafone: Ξεκινά ο πρώτος κύκλος Online Classrooms με επίκεντρο την ψηφιακή ευημερία

Ο πρώτος κύκλος των Digital Wellbeing Online Classrooms για εκπαιδευτικούς ξεκινά από τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο.

Το Ίδρυμα Vodafone ξεκινά τα Digital Wellbeing Online Classrooms του Generation Next, με τον πρώτο κύκλο δίωρων εκπαιδευτικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και δια ζώσης την περίοδο Φεβρουαρίου–Ιουνίου 2026.

Στόχος των εργαστηρίων είναι να ενισχύσουν τη γνώση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και να προσφέρουν σαφείς κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των μαθημάτων στην τάξη, ώστε η ψηφιακή ευημερία να μετατραπεί σε βιωματική μαθησιακή εμπειρία. Κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές και καλύπτει το περιεχόμενο των πέντε διαθέσιμων μαθημάτων της αντίστοιχης βαθμίδας.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ένα ή περισσότερα μαθήματα μέσα στην τάξη, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Tο εκπαιδευτικό υλικό των Digital Wellbeing Online Classrooms που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίες 9–12), εστιάζει στην έννοια της υπερβολικής κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων, στην κατανόηση των ψηφιακών παγίδων και μηχανισμών εθισμού, και στη σχέση των παιδιών με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό των Digital Wellbeing Online Classrooms που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίες 13–16), εστιάζει στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και τα ψηφιακά όρια, στον ρόλο των αλγορίθμων και των social media, και στη σχέση εφήβων με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις τους στη συναισθηματική ισορροπία.

Ο πρώτος κύκλος των Οnline Classrooms ξεκινά την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να ενημερωθούν μέσα από την πλατφόρμα του Generation Next στην ενότητα Online Classrooms.

Μετά την παρακολούθηση του Digital Wellbeing Online Classroom, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια μαθήματα θα υλοποιήσουν, να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα όλο το έτος, και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους μέσα στην τάξη, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επιπλέον, διατίθενται ανώνυμα online ερωτηματολόγια για εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, ώστε να συγκεντρώνονται πολύτιμα δεδομένα που θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου, προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες της νέας γενιάς. Τα Online Classrooms, όπως κάθε εκπαιδευτική δράση του Generation Next, προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

