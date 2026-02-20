search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

20.02.2026 18:30

Η σαντιγί αποτέλεσε πηγή έμπνευσης στη Ford για… υψηλότερα επίπεδα παθητικής ασφάλειας

20.02.2026 18:30
airbags_aerosakoi_2002_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό όσον αφορά τα συστήματα παθητικής ασφάλειας είναι οι αερόσακοι, οι οποίοι διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης.

Όμως μπορεί η σαντιγί που χρησιμοποιείται στα γλυκά να αποτελέσει έμπνευση για υψηλότερα επίπεδα παθητικής ασφάλειας; Η απάντηση είναι θετική, καθώς οι μηχανικοί της Ford, αναζητώντας έναν δημιουργικό τρόπο να κάνουν τους αερόσακους του ηλεκτρικού Explorer ακόμα πιο αποτελεσματικούς, συνεργάστηκαν με μια εταιρεία που φτιάχνει φιάλες αερίου για σαντιγί. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι αερόσακοι χρησιμοποιούν μια πυροτεχνική γόμωση για την ενεργοποίηση μιας γεννήτριας αερίου, η οποία θα δημιουργήσει το αέριο που φουσκώνει τoν αερόσακο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν και το σύστημα αυτό επιτρέπει στον αερόσακο να φουσκώνει αρκετά γρήγορα προκειμένου να παρέχει την επιθυμητή προστασία στους επιβάτες, παράγει επίσης ανεπιθύμητη θερμότητα.

Όμως η Ford βρήκε τη λύση. Συνεργαζόμενη με μια εταιρεία που ξεκίνησε δημιουργώντας τις φιάλες αερίου που βρίσκονται σε ένα δοχείο που περιέχει σαντιγί, διαπίστωσε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γεννήτρια ψυχρού αερίου με παρόμοια τεχνολογία, ώστε το φούσκωμα του αερόσακου να γίνεται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα απόδοσης που απαιτούνται. Αυτό αποδεικνύει ότι, με τη σωστή προσέγγιση, ακόμη και μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια, το άνοιγμα των αερόσακων μπορεί να βελτιωθεί.

