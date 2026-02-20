Σαρακοστή: Γιατί παχαίνουμε στη νηστεία – Η Νο1 παγίδα που πρέπει να αποφύγεις

Είναι η νηστεία μια καλή ευκαιρία να αδυνατίσουμε; Και γιατί παρότι πολλοί προσδοκούν ότι νηστεύοντας θα ρίξουν και τα περιττά κιλά, καταλήγουν να φορτωθούν περισσότερα;

Οι διαιτολόγοι εξηγούν ποια είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε οι περισσότεροι την περίοδο της νηστείας.

Παρότι, λοιπον, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι περιορίζοντας τα ζωικά τρόφιμα θα «ρίξουν» και τα κιλά στη ζυγαριά, η πραγματικότητα μας αποδεικνύει, τις περισσότερες φορές, το αντίθετο.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

Επειδή μπορεί να μειώνουμε την πρόσληψη λίπους από το κρέας και τα γαλακτοκομικά, ωστόσο, αυξάνουμε τις θερμίδες που παίρνουμε από τους υδατάνθρακες, καθώς το σαρακοστιανό διαιτολόγιο περιλαμβάνει πολλά ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια και λαδερά, με τις δύο τελευταίες επιλογές να συνοδεύονται από μεγάλη ποσότητα λαδιού.

Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο σε περίοδο νηστείας

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής συνιστάται να καταναλώνουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης, να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο με μέτρο και φυσικά, να εντάξουμε στο ημερήσιο διαιτολόγιό μας εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, σιδήρου και ασβεστίου.

Πρωτεΐνη μπορούμε να προσλάβουμε από τα θαλασσινά και από τα όσπρια που μας παρέχουν πιο ποιοτική πρωτεΐνη όταν συνδυάζονται με δημητριακά (π.χ. φακές με ρύζι), ενώ η σίδηρος που περιέχουν απορροφάται ακόμη καλύτερα όταν τα συνδυάζουμε με κάποια πηγή βιταμίνης C (π.χ., ντομάτα ή λεμόνι).

Όταν η νηστεία συνίσταται όχι μόνο σε αλλαγή της ποιότητας του φαγητού αλλά και σε περιορισμό της ποσότητάς του, τότε μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του βάρους. Ένα νηστίσιμο διαιτολόγιο εξάλλου, θεωρείται κατάλληλο για μια ισορροπημένη δίαιτα αδυνατίσματος.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η βαθύτερη ουσία της νηστείας είναι η εγκράτεια…

