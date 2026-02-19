search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 14:46
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 13:45

Ταξί: Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου – Αύριο ολοκληρώνεται η τριήμερη απεργία τους

19.02.2026 13:45
taxi-apergia-7

Με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν οι αυτοκινητιστές ταξί την τριήμερη απεργία τους, που θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έκανε λόγο για «αγώνα ζωής» και επιτέθηκε για πολλοστή φορά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπηρετεί τη χώρα και τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να εκτεθεί ο κάθε βουλευτής και να φανεί ποιος στηρίζει τον κλάδο και ποιος τάσσεται εναντίον του.

Δείτε φωτογραφίες:

