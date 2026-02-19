search
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαύρη τρύπα» στα Πόθεν Έσχες του Μύρωνα Χιλετζάκη και της συζύγου του – Απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ

19.02.2026 13:04
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ανίχνευσε νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τον γνωστό συνδικαλιστή της Κρήτης Μύρωνα Χιλετζάκη, που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και την σύζυγό του.

Αναλυτικότερα, η Αρχή για τον εν λόγω κατηγορούμενο μετά από τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων την τετραετία 2019-2023 ανακάλυψε ότι ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ. Ακόμη, σε καθεστώς ελέγχου μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του συνδικαλιστή, η οποία -όπως προέκυψε- για δύο έτη φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να ξεκινήσει η διαδικασία του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων.

