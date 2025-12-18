ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης – Φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Τις πρώτες προφυλακίσεις για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπέγραψαν ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η Εισαγγελέας, που σήμερα είχαν ενώπιον τους, τους δύο τελευταίους από τους 16 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην ομάδα.

Πρόκειται για τον λογιστή από το Ηράκλειο και τον συντοπίτη του, συνδικαλιστή στον αγροτικό χώρο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι ως κορυφαίοι της οργάνωσης, θα οδηγηθούν στην φυλακή για όσα τους καταλογίζει η δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πρώτος έδωσε πολύωρη απολογία ο λογιστής από το Ηράκλειο στον οποίο η δικογραφία αποδίδει κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης καθώς φέρεται να διαχειριζόταν τις οικονομικές ροές, τις μεταφορές χρημάτων αλλά και την προώθηση των αγροτικών επιδοτήσεων σε εταιρικά ή άλλα σχήματα . Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε πλήρως τον ρόλο “του λογιστή της οργάνωσης” υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του οφείλεται σε νόμιμα χρήματα και σε μία εξυπηρέτηση που έκανε στον συνδικαλιστή. Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατά την δικογραφία “νούμερο 2” της εγκληματικής ομάδας, τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένη η προέλευσή τους, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένειά μου. Έδωσα το λογαριασμό μου στον.. (συνδικαλιστή )για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν” φέρεται να υποστήριξε.

Τελευταίος για την απολογία του οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή ο, κατά την δικογραφία, “πρώτος” της εγκληματικής ομάδας, γνωστός συνδικαλιστής στο Ηράκλειο, διαχειριστής Συνεταιρισμού.

Στον θεωρούμενο αρχηγό, που βαρύνεται με κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καταλογίζεται ότι είναι αυτός που υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες εμφάνιζε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων ως καλλιέργειες ή βοσκότοπους. Φέρεται να συντόνιζε τους συγκατηγορούμενούς του να ανοίγουν λογαριασμούς ώστε να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Ο ίδιος τις τέσσερις ώρες της απολογίας του, αρνήθηκε κάθε κατηγορία: “Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών , αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης”, φέρεται να είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι δεκατέσσερις συγκατηγορούμενοι των δύο προσωρινά κρατουμένων, που απολογήθηκαν χθες και προχθές, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Σε πολλούς εξ αυτών επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και για τους περισσότερους φθάνουν τις 20.000. Οι υψηλότερες εγγυήσεις που όρισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, επιβλήθηκαν στα τέσσερα συγγενικά πρόσωπα του θεωρούμενου ως αρχηγού με ποσά από 60.000 έως και 200.000 ευρώ. Συνολικά φθάνουν τις 420.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Διαμαντής Καραναστάσης: Του πήραν το δίπλωμα για ένα μήνα – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του