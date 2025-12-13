search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:14
13.12.2025 14:55

Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)

Το ταμπεραμένο της Νέας Δημοκρατίας αποθέωνε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, το 2025, σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, που συνελήφθη για τις παράνομες επιδοτήσεις, ακούγεται σε αυτό να αποθεώνει τον πρώην υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και να μιλάει για το «ταμπεραμέντο» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Νέα Δημοκρατία χαράζει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί αν δεν σπείρεις τώρα δεν θερίζεις», επισημαίνει, καταχειροκροτούμενος.

