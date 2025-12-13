Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)

Το ταμπεραμένο της Νέας Δημοκρατίας αποθέωνε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, το 2025, σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, που συνελήφθη για τις παράνομες επιδοτήσεις, ακούγεται σε αυτό να αποθεώνει τον πρώην υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και να μιλάει για το «ταμπεραμέντο» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Νέα Δημοκρατία χαράζει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί αν δεν σπείρεις τώρα δεν θερίζεις», επισημαίνει, καταχειροκροτούμενος.

