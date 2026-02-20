search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

20.02.2026 14:07

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

20.02.2026 14:07
Οι χειμερινές, «σοφές» εκπτώσεις των Public ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή μας για να πετύχουμε deals, πάντα με Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής σε χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας, οικιακών συσκευών και ψυχαγωγίας.

Οι έξυπνες αγορές πραγματοποιούνται είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων Public και “Public + home” είτε μέσω του public.gr, με προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία και κερδίζουν σε οικονομία και χρόνο, μέσω των υπηρεσιών Public. Προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, προϊόντα ήχου, gaming, βιβλία και παιχνίδια, από budget μέχρι high-end επιλογές, τώρα διαθέσιμες για λίγες ακόμα ημέρες και γρηγορότερα κοντά μας, μέσω της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας Public+ Delivery.

Η υπηρεσία Public+ Delivery ενεργοποιείται πολύ εύκολα online από τα μέλη του Public+, τα οποία μόλις μεετήσια συνδρομή 9,99€ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου των BOX NOW Lockers με 240.000+ θυρίδες πανελλαδικά.

Το Public+ απευθύνεται στους καταναλωτές που θέλουν να είναι καλά ενημερωμένοι και να απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες και πραγματικό όφελος, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, με στοχευμένες προσφορές, επιστροφή ευρώ σε κάθε αγορά και δυνατότητα εξαργύρωσης.

Άλλος ένας λόγος που οι εκπτώσεις στα Public είναι «σοφές», είναι οι επιλογές που χαρίζουν απίστευτη ευελιξία πληρωμών. Στις χειμερινές εκπτώσεις Public οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν τα πάντα άτοκα και χωρίς πιστωτική κάρτα σε χαμηλές δόσεις μέσω του προγράμματος Flex Pay είτε σε 3 ισόποσες δόσεις μέσω Klarna.

Επιπλέον, σε επιλεγμένα καταστήματα Public και “Public + Home” με σημείο iRepair, κάθε αγορά smartphone συνοδεύεται από δωρεάν τοποθέτηση tempered glass. Η υπηρεσία προσφέρεται επιτόπου από την εξειδικευμένη ομάδα των iRepair experts, διασφαλίζοντας άμεση και αξιόπιστη προστασία της συσκευής από την πρώτη κιόλας στιγμή.

