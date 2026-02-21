Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

Καρυστιανού για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών: «Απόλυτη ύβρις – Κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών για να καταστρέψει τα τελευταία στοιχεία»

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί τεχνητή πόλωση με στημένα επικοινωνιακά σόου»