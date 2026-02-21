search
21.02.2026 21:05

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

21.02.2026 21:05
Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

diamantopoulou zeimpekiko 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ζεϊμπέκικο της Διαμαντοπούλου παρέα με Μπισμπίκη και Βανδή στις Τζιτζιφιές

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετωπική δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο (Video)

oreivates_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας

trump bessent dasmoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Η αντεπίθεση του Τραμπ και το το «κρυφό δώρο» του Ανώτατου Δικαστηρίου – Όλα τα βλέμματα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

PANA1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-68: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

