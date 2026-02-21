search
21.02.2026 19:33

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί τεχνητή πόλωση με στημένα επικοινωνιακά σόου»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η κυκλοφορία βίντεο με την προσαγωγή ιατρού, με το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής να επιτίθεται στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάνει λόγο για «στημένα show» που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν το κύρος των θεσμών και επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δήλωσή του τονίζει ότι σε μια δημοκρατία οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη Δικαιοσύνη ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη πολιτική συζήτηση για τις ευθύνες που αποδίδονται σε κυβερνητικά στελέχη.

Αναλυτικά η δήλωσή του

Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως «τρόπαιο» μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας.

Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.

Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

1 / 3