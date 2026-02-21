Γεωργιάδης για Νίκαια: «Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν σε κόμματα – Πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά» (Video)

Για όσα έγιναν την Πέμπτη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου βρέθηκε για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, μίλησε στο Mega ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν είχε σπάσει ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;» επισήμανε.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο και προειδοποίησε πως την επόμενη φορά που θα τον εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπει «θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα».

«Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», διαμήνυσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε πως «το κράτος μπορεί, όταν χρειάζεται, να ασκεί βία» και τόνισε πως ο γιατρός, που συνελήφθη επειδή -όπως είπε- τον έβρισε και τον απείλησε, αφέθηκε ελεύθερος με δική του εντολή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν σκοπεύει να δημοσιεύσει κανένα βίντεο «από το συμβάν με αυτόν τον γιατρό», εξηγώντας το γιατί.

