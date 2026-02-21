Γεωργιάδης για Νίκαια: «Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν σε κόμματα – Πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για όσα έγιναν την Πέμπτη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου βρέθηκε για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, μίλησε στο Mega ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν είχε σπάσει ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;» επισήμανε.
Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο και προειδοποίησε πως την επόμενη φορά που θα τον εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπει «θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα».
«Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», διαμήνυσε.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε πως «το κράτος μπορεί, όταν χρειάζεται, να ασκεί βία» και τόνισε πως ο γιατρός, που συνελήφθη επειδή -όπως είπε- τον έβρισε και τον απείλησε, αφέθηκε ελεύθερος με δική του εντολή.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν σκοπεύει να δημοσιεύσει κανένα βίντεο «από το συμβάν με αυτόν τον γιατρό», εξηγώντας το γιατί.
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις με τις δύο μεγάλες παρελάσεις και τη συμμετοχή 50.000 καρναβαλιστών
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λήμνος – Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα (Video)
Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα – Σχεδόν 10.000 επιβάτες έφυγαν από Πειραιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.