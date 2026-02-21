search
21.02.2026 12:23

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν σε κόμματα – Πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά» (Video)

21.02.2026 12:23
gewrgiadis_nikaia

Για όσα έγιναν την Πέμπτη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου βρέθηκε για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, μίλησε στο Mega ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν είχε σπάσει ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;» επισήμανε.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο και προειδοποίησε πως την επόμενη φορά που θα τον εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπει «θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα».

«Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», διαμήνυσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε πως «το κράτος μπορεί, όταν χρειάζεται, να ασκεί βία» και τόνισε πως ο γιατρός, που συνελήφθη επειδή -όπως είπε- τον έβρισε και τον απείλησε, αφέθηκε ελεύθερος με δική του εντολή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν σκοπεύει να δημοσιεύσει κανένα βίντεο «από το συμβάν με αυτόν τον γιατρό», εξηγώντας το γιατί.

