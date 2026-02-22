search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 12:26

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

22.02.2026 12:26
oreivatis_diasosi_new
φωτογραφία αρχείου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου πεζοπόρου που αγνοείται στο Βελούχι από χθες το απόγευμα.

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή. Παρά ταύτα, ο καιρός εξακολουθεί να μην ευνοεί τις προσπάθειες, καθώς στο βουνό επικρατεί πυκνή ομίχλη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πεζοπόρων τμημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο και, παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τότε ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση εντοπισμού.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών συνεχίζουν να ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Στους δρόμους περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές – Η ώρα της μεγάλης παρέλασης

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα: Έκτακτο χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

Διαδικτυακές δημοπρασίες: Τι αντικείμενα πωλούνται – Ποιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

karanikas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:54
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

1 / 3