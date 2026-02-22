Χανιά: Περισσότεροι από 100 πυροβολισμοί σε γλέντι – Αναζητείται ο δράστης

133 κάλυκες και 100 φυσίγγια, βρήκαν οι αστυνομικοί σήμερα (22/02), σε σπίτι στα Χανιά, όπου χθες στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, «έπεσαν» μπαλοθιές!

Ο δράστης των περισσότερων από 100 άσκοπων πυροβολισμών αναζητείται από την αστυνομία, η οποία εντόπισε το όπλο και συνέλαβε δύο άνδρες 73 και 37 ετών, οι οποίοι, κατηγορούνται μεταξύ άλλων για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν σήμερα (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία, στα Χανιά.

Ειδικότερα ,απογευματινές ώρες χθες (21.02.2026) από οικία ημεδαπού όπου λάμβανε χώρα κοινωνική εκδήλωση, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και περισυνέλλεξαν -116- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Πρωινές ώρες σήμερα (22.02.2026) πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες στην οικία ανωτέρω ημεδαπού και έτερου ημεδαπού κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά κι κατασχέθηκαν:

-17- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες

-100- φυσίγγια.

Ημεδαποί (73 και 37 ετών) δεν κατονόμασαν δράστες άσκοπων πυροβολισμών, συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

