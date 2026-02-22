search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 15:16

Χανιά: Περισσότεροι από 100 πυροβολισμοί σε γλέντι – Αναζητείται ο δράστης

22.02.2026 15:16
peripoliko new

133 κάλυκες και 100 φυσίγγια, βρήκαν οι αστυνομικοί σήμερα (22/02), σε σπίτι στα Χανιά, όπου χθες στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, «έπεσαν» μπαλοθιές!

Ο δράστης των περισσότερων από 100 άσκοπων πυροβολισμών αναζητείται από την αστυνομία, η οποία εντόπισε το όπλο και συνέλαβε δύο άνδρες 73 και 37 ετών, οι οποίοι, κατηγορούνται μεταξύ άλλων για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν σήμερα (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία, στα Χανιά.

Ειδικότερα ,απογευματινές ώρες χθες (21.02.2026) από οικία ημεδαπού όπου λάμβανε χώρα κοινωνική εκδήλωση, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και περισυνέλλεξαν -116- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Πρωινές ώρες σήμερα (22.02.2026) πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες στην οικία ανωτέρω ημεδαπού και έτερου ημεδαπού κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά κι κατασχέθηκαν:

-17- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων
Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες
-100- φυσίγγια.

Ημεδαποί (73 και 37 ετών) δεν κατονόμασαν δράστες άσκοπων πυροβολισμών, συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

Διαβάστε επίσης:

Καρναβάλι της Πάτρας 2026: Σε εξέλιξη η μεγάλη παρέλαση με δεκάδες άρματα και 50.000 να πλημμυρίζουν τους δρόμους (Video)

«Όταν κινούμαστε στο σπίτι τους, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό»: Τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε λύκο

«Τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν “Ζήτω η Ελλάς”»: Συγκλονίζει ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας των εκτελέσεων της Kαισαριανής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

ΡΕΖ33-scaled1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

xeirourgeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χειρουργήθηκε 15χρονος τραυματίας από τους πυροβολισμούς του 47χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:22
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

ΡΕΖ33-scaled1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

1 / 3